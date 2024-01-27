انت الأن تتابع خبر "ماما جابت بيبي" احدث تردد لقناة طيور الجنة أحلي قنوات الاطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث ساهمت في تنمية قدرات الأطفال العقلية والفكرية، كما ساعدت الأطفال على تعلم المهارات الأساسية، يحظى تردد قناة طيور الجنة بأهمية كبيرة لدى العديد من الأسر العربية، حيث يحرص العديد من الآباء والأمهات على ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بهم حتى يتمكنوا من متابعة برامج القناة مع أطفالهم. وساهمت في غرس القيم التربوية والأخلاقية في نفوس الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة علي العربسات

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج، والتي تتنوع ما بين الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية، مما يلبي احتياجات جميع الأطفال، من مختلف الأعمار وتتميز القناة بتقديمها لمحتوى مناسب للأطفال، حيث يتم بث الأغاني والأناشيد باللغة العربية الفصحى، كما يتم اختيار الأغاني والأناشيد التي تتضمن قيمًا تربوية وأخلاقية ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات بالتردد التالي:

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج، والتي تتنوع ما بين الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية، وقدم هذه البرامج مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد للأطفال، والتي تتميز بكلماتها الجميلة ولحنها الرائع، وتحرص القناة على اختيار الأغاني والأناشيد التي تتضمن قيمًا تربوية وأخلاقية كما تقدم برامج متنوعة تعليمية للأطفال، تساعدهم على تعلم المهارات الأساسية، مثل القراءة والكتابة والرياضيات، من أشهر البرامج:

نشرة أخبار الدار

طيور الجنة في عيونهم

ورتل القرآن ترتيلا

مغامرات كامبنج

حكايا جنى

على خطاوي السيلاوي

مناجاة

أنا أحبكم

ماما قالت

الرسام الصغير

رياضة x رياضة

حروف الهجاء

كما تقدم قناة طيور الجنة أجمل اغاني الاطفال مثل اغنية مرة طلعنا واغنية بابا تليفون واغنية ماما جابت بيبي وبابا جابلي بلون.