انت الأن تتابع خبر"استقبل" تردد قناة TRT التركية 2024 لمتابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة TRT التركية من القنوات الفضائية المهمة، والتي اشتهرت بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة، وبدأ السؤال عن تردد هذه القناة في تزايد كل يوم خاصة بسبب عرضها لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، الذي فاز بنسبة مشاهدة ضخمة حول الوطن العربي، ذلك المسلسل الرائع الذي يضم أحداثاً تاريخية من خلال إطار درامي ممتع، كما أنها تقدم الكثير من المسلسلات التركية المتميزة، بالإضافة إلى عدد كبير من البرامج الحوارية والإخبارية التي جذبت جميع الأشخاص لمشاهدتها ومتابعة المحتوى الذي تقدمه، كما أن هذه القناة تقدم محتواها بدون اشتراك شهري ومستمرة على مدار اليوم بدون تشويش أو تقطيع.

تميزت قناة تي آر تي التركية بنسبة مشاهدة عالية خاصة بعد عرض مسلسلات تركية كثيرة من أهمها مسلسل قيامة عثمان الذي نال على إعجاب الملايين من أنحاء الوطن العربي و قيامة أرطغرل، ويمكن ضبطها من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

القناة: 11042.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجولة: HD.

أهم مميزات قناة TRT التركية

حققت هذه القناة نجاحاً كبيراً في وقت قياسي بسبب المسلسلات والبرامج التركية الرائعة التي تقوم بعرضها، كما اشتهرت بشكل كبير خاصة بعد عرض مسلسل حريم السلطان ووادي الذئاب ومسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع، وبدأ البحث عن تردد هذه القناة لأنها مجانية تقدم برامجها بأعلى جودة في الصوت وأوضح صورة، فيمكن إدخال تردد هذه القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات السابقة للاستمتاع بكل ما تقدمه هذه القناة المجانية المميزة.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تعرض قناة TRT التركية حلقة واحدة أسبوعياً من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وبعدها يتم عرض الحلقة مترجمة في اليوم التالي مباشرة على عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة الفجر.