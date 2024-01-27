"مش هتقدر تغمض عينيك" استقبل تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 علي النايل سات لأحدث الافلام الـ HD

انت الأن تتابع خبر "مش هتقدر تغمض عينيك" استقبل تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 علي النايل سات لأحدث الافلام الـ H dوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة روتانا سينما من أشهر القنوات التابعة للمجموعة الفريدة من روتانا، والتي يبحث عنها العديد من المتابعين الذين يفضلون مشاهدة الأفلام عبر هذه القناة، كما أنها تمكنت من الحصول على مجموعة كبيرة ورائعة من الأفلام المصرية بجودة عالية، ومنذ إنشاء هذه القناة نالت على إعجاب العديد في الوطن العربي، ومن خلال مقالنا ننقل لكم تردد هذه القناة.

من خلال البحث المتزايد عن هذه القناة وترددها، تمكنا من الوصول إلى التردد الخاص بها، وذلك لنوفر لكم تجربة فريدة عبر القناة من خلال متابعة سلسلة كبيرة من الأفلام التي تقدمها، حيث وفرت باقة رائعة من الأفلام المصرية الشهيرة التي لها مكانة كبيرة لا تتغير في قلوب المشاهدين ولا يمكن استبدالها بأفلام أخرى، وإليكم التردد فيما يلي لتجربة هذه الأفلام:

تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد أخر قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات:

التردد:11843.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة روتانا الجديد

بعد أن عرضنا لكم تردد قناة روتانا الجديد، سوف نوضح لكم في السطور التالية أسهل طريقة يمكنكم من خلالها استقبال القنوات التي ترغبون بها في أي وقت، وهي تتمثل في الآتي:

قم بفتح قائمة إعدادات الجهاز من خلال ريموت التحكم.

من ثم قم بالتوجه إلى إعدادات القنوات.

سوف تظهر لكم مجموعة من الإعدادات، اختر أيقونة التنزيل اليدوي للقنوات.

ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالقناة التي ترغب في الحصول عليها.

بعد ذلك اضغط على زر البحث عن القناة وانتظر حتى يتم الوصول إليها.

بعد ذلك اضغط على زر حفظ لتحصل على القناة.

أفلام قناة روتانا سينما اليوم

تقدم روتانا سينما باقة متنوعة من الأفلام عبر اليوم، والتي من بينها ما يلي: