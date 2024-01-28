انت الأن تتابع خبر أحدث تردد لقناة trt التركية 2024 على جميع الأقمار الصناعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميع عشاق الدراما التركية في العالم العربي يبحثون عن تردد قناة trt التركية الناقلة للمسلسلات التركية على مدار الساعة كما أنها تعرض المسلسلات الحصرية التي تحقق نسبة مشاهدة عالية في العالم، اليوم عبر بوابة الصبح سوف نوضح أحدث تردد لقناة trt على جميع الأقمار الصناعية كما أننا سنوضح طريقة استقبال القناة.

اكتسبت قناة trt التركية شهرة واسعة في العالم العربي نظرًا للأعمال التركية الدرامية التي تقدمها حيث أنها تقدم المسلسلات الأكثر شعبية وإثارة، وإليكم بيانات التردد الجديد من أجل استقبال القناة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11042.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

خطوات استقبال قناة trt

من أجل استقبال قناة trt التركية على جهاز الاستقبال الخاص بك لابد من إتباع عدد من الخطوات المهمة إليكم أبرزها:

في البداية يتم النقر على زر موافق الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار الإعدادات ثم يتم النقر على الإعدادات.

ثم يتم اختيار التثبيت اليدوي.

اختيار إضافة قناة.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

انقر على بحث ثم احفظ.

علمًا بان البث التجريبي الأول لقناة trt كان في 19 فبراير الموافق 2015 ومنذ ذلك الوقت استطاعت القناة أن تحقق شعبية كبيرة وجذبت آلاف المشاهدات من مختلف الدول العربية، وبشكل عام تعرض القناة في الوقت الراهن باقة متنوعة من المسلسلات التركية التي لها شعبية كبيرة في العالم العربي مثل مسلسل صلاح الدين الأيوبي الذي يعرض كل يوم اثنين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.