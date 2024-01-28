انت الأن تتابع خبر الآن تردد قناة وناسة 2024 wanasah tv لمتابعة أفضل برامج الأطفال على القمر الصناعي Nilesat Arabsat بجودة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعرض لكم تردد قناة وناسة 2024 wanasah tv لمتابعة أفضل برامج الأطفال على القمر الصناعي Nilesat Arabsat بجودة HD، حيث أن قناة وناسة واحدة من أهم وأفضل القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، حيث شهد البحث عن ترددها الجديد وطريقة ضبط ترددها ارتفاع ملحوظ، وذلك نظرًا باهتمام الأطفال في كافة أنحاء العالم بمتابعتها.

تم تأسيس قناة وناسة خصيصًا لتلبية كافة احتياجات الأطفال من عمر 3 شهور إلى عمر 6 سنوات، يستمتع الأطفال بالمحتوى الذي تقدمه القناة لهم، وتتميز بتقديم مجموعة من الأغاني الممتعة والمميزة للاطفال على مدار 24 ساعة في اليوم، وحاليا يقوم الآباء بالبحث عن التردد المناسب لضبط قناة وناسة على أجهزة الاستقبال المختلفة.

تردد قناة وناسة 2024 wanasah tv على النايل سات

يثير اهتمام الجميع وخصوصاً المتابعين لقناة وناسة، معرفة التردد الجديد للقناة لعام 2024 على النايل سات Nilesat، حيث يهتم الكثيرون بطريقة استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات Nilesat، وفي هذه الفقرة نعرض لكم التردد الخاص بالقناة، وذلك لمتابعة كافة الاغاني وبرامج الكرتون التي تقدمها القناة للأطفال:

تردد قناة وناسة: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة 2024 wanasah tv عرب سات Arabsa

تردد قناة وناسة : 11270.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة Wanasah

لتنزيل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات، والعرب سات عليك اتباع الخطوات التالية:

افتح القائمة من جهاز التحكم الخاص بك.

قم باختيار “بحث يدوي” ثم قم بكتابة تفاصيل التردد، الاستقطاب، و معدل الترميز، ثم معامل تصحيح الخطأ.

قم بتحديد القمر الصناعي المناسب “نايل سات وعرب سات”

اضغط على أيقونة “بحث”.

ثم قم بحفظ الإعدادات.

مميزات قناة وناسة wanasah 2024