انت الأن تتابع خبر "لإثراء عادات وتقاليد العرب" استقبل تردد قناة بداية نايل سات الجديد 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تردد قناة بداية للعمل على القمر الصناعي نايل سات وذلك في تاريخ 24 ربيع الثاني 1426 هجريا الموافق 1 يونيو 2005، وقد عرفت القناة باسم قناة زواج، وتقدم القناة عبر شاشتها المحتوى المجاني المتنوع التصنيف بهدف إفادة وامتاع المشاهد، حيث يتنوع المحتوى بين الترفيهي والثقافي والديني ومناقشة القضايا الأكثر رواجا، هذا إلى جانب اهتمام خاص بالتراث العربي.

تردد قناة بداية القمر الصناعي نايل سات

حازت قناة بداية على نسب مشاهدة مرتفعة داخل دول الخليج العربي بشكل خاص ودول الوطن العربي بشكل عام، وتقدم القناة محتوى مهم لفئة كبيرة من المجتمع لاستقبال القناة يتم إدخال الإحداثيات التالية:

تردد القناة: ١٢٠٥٤.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

تردد قناة بداية القمر الصناعي عرب سات

تبث القناة محتواها بشكل عالي الجودة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال ادخال الاحداثيات الخاصة بذلك القمر وهي:

تردد القناة: ١٢٤١٨.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

برامج قناة بداية

نجحت قناة بداية في تقديم محتوي متنوع وشامل يهم جميع أفراد الأسرة ويقدم محتوى مفيد ويدعم إثراء المحتوى العربي والعادات والتقاليد، وفيما يلي نوضح أشهر البرامج التي تعرض على شاشة قناة بداية: