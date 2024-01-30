تمويل إمكان الراجحي 25 ألف ريال بدون تحويل راتب emkanfinance.com.sa فترة سداد تصل إلى 24 شهر

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رياض - احمد صلاح - يمكن التقديم على تمويل إمكان الراجحي الذي يعطي مبلغ يبدأ من 2000 ريال حتى 25 ألف ريال مباشرة من خلال التطبيق من دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع المنصة فيمكن التقديم بكل سهولة من خلال التطبيق، وتتم الموافقة بعد عدة ساعات قليلة بشرط أن تتوفر كافة الشروط التي قامت منصة إمكان بوضعها للحصول على هذا التمويل.

تمويل إمكان الراجحي 25 ألف ريال

الدخول إلى منصة إمكان ثم تنزيل تطبيق إمكان.

القيام بتسجيل الدخول في التطبيق بواسطة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور.

من بعد تسجيل البيانات وإضافة الحساب البنكي يجب اختيار قيمة التمويل المرادة وفترة السداد.

اختيار طريقة السداد ثم قراءة جميع الشروط وتوقيع العقد بشكل إلكتروني.

ثم انتظار الموافقة من قبل منصة إمكان حتى يتم وضع المبلغ داخل الحساب البنكي.

شروط تمويل إمكان الراجحي 1445

لكي يتم الحصول على التمويل الخاص بإمكان الراجحي 25000 لابد من توافر مجموعة من الشروط لدى المتقدمين على هذا التمويل وهذه الشروط هي:

تمويل يلبي كل احتياجاتك المالية، تقدر تقدم عليه بكل سرعة و سهولة عن طريق تطبيق إمكان ، وتجيك موافقة فورية على طلبك بشروط و إجراءات سهلة بدون كفيل أو تحويل راتب