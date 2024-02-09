انت الأن تتابع خبر مين هيفوز باللقب يا ترى .. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين فريقي نيجيريا وكوت ديفوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت عمليات البحث من قبل العديد من المتابعين لمعرفة تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 والذي يقام حاليًا في كوت ديفوار، ووصل إلى المرحلة النهائية ويترقب الجميع معرفة من الفائز بلقب الكأس هذا العام، في البطولة التي شهدت المزيد من الأحداث المميزة وخروج الفرق الكبرى التي كان من المتوقع لها أن تصل إلى النهائيات وتحصل على اللقب، وكانت قناة الجزائرية الأرضية قد أعلنت منذ بداية البطولة عن إذاعتها لعدد من المباريات الهامة مجانًا عبر شاشتها التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي النايل سات ومن ضمنها مباراة النهائي لكأس الأمم الإفريقية، ولذلك يبحث الجميع لمعرفة التردد الخاص بالقناة من أجل استقبالها والاستمتاع بمشاهدة الأداء المميزة من اللاعبين في فريقي نيجيريا وكوت وديفوار اللذان سيخوضان سويًا المباراة النهائية.

تستعد قناة الجزائر الأرضية في تلك الأوقات لإذاعة أهم المباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 وهي المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد القادم بين فريقي نيجيريا وكوت ديفوار الفريقان اللذان تمكنا من الفوز على الجميع والصعود إلى المباراة النهائية للمنافسة على المركز الأول والثاني، وكانت هناك أربعة فرق غير عربية هي التي تمكنت من الصعود إلى الدور النصف نهائي للتنافس على اللقب والاقتراب أكثر من تحقيقه، وهم كوت ديفوار، نيجيريا، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، ونجح فريقي كوت ديفوار ونيجيريا في الفوز بالمباراة والصعود إلى المباراة النهائية، بينما سيخوض فريقي الكونغو وجنوب إفريقيا مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والرابع، وسوف تذاع كلا المباراتين عبر قناة الجزائر الأرضية.

ويمكن استقبال القناة عن طريق :

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11680.

معامل تصحيح الخطأ، 4/3.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

الجودة، إتش دي.

خطوات ضبط قناة الجزائر الأرضية

أصبح بإمكان كافة المشاهدين في الوطن العربي متابعة أقوى البطولات والمباريات والأحداث الرياضية الهامة عبر قناة الجزائر الأرضية مجانًا بدون الحاجة إلى دفع أي اشتراكات وعلى القمر الصناعي النايل سات لمعرفة الفريق الفائز بالمركز الثالث والرابع، وأيضًا الفائز بلقب البطولة للعام 2024 في كأس الأمم الإفريقية،

ويمكن ذلك كله عن طريق ضبط القناة بإتباع تلك الخطوات :