انت الأن تتابع خبر ولادك مش هيشوفوا غيرها طول اليوم .. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث معظم الأمهات عن تردد قناة بطوط الجديد باعتبارها واحدة من أهم قنوات الأطفال المتواجدة على الساحة خلال الفترة الحالية، حيث تهتم القناة بعرض الأفلام الكرتونية المصحوبة بالرسوم المتحركة التي تجذب انتباه الطفل، بالإضافة إلى الأغانٍ والأناشيد المنوعة التي يشعر الطفل من خلالها بالبهجة والسرور، ونظرًا لاستحواذ القناة على شهرة وشعبية واسعة سنقدم لكم خلال هذا المقال تردد قناة بطوط على نايل سات وعرب سات وطريقة تثبيتها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة بطوط الجديد

تمتلك قناة بطوط قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي، ويرجع ذلك إلى اهتمامها بتقديم محتوى مميز ومختلف عن باقي قنوات الأطفال الأخرى، كما تهتم القناة أيضًا بالتحديث الدوري للتردد للتحسين من جودة العرض وتفادي مشكلات التقطيع والتشويش القابلة للحدوث، ومؤخرًا أعلنت إدارة القناة عن التردد الجديد، والذي جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بطوط الجديد عرب سات

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة بطوط

تتسم قناة بطوط بالعديد من المميزات التي جعلتها تتربع على عرش قائمة قنوات الأطفال الظاهرة على الساحة خلال الفترة الحالية، فمن أهم مميزات القناة:

تقدم القناة محتوى كرتوني يتناسب مع مختلف الفئات العمرية من الأطفال.

تساهم في تنمية مهارات ومعارف الطفل من خلال محتواها الذي يجمع بين الترفيه والتعلم في آن واحد.

عرض محتوى كرتوني هادف يغرس في نفوس الأطفال الأخلاق الحميدة كالتعاون وتقديم المساعدة للآخرين واحترام الكبار.

تقديم مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني المصحوبة برسوم كرتونية متحركة لإسعاد الطفل.

عرض برامج تعليمية تساعد الطفل على تعلم الحروف والأرقام باللغة العربية والإنجليزية.

ضبط تردد قناة بطوط الجديد على جهاز الاستقبال

لتنزيل التردد الجديد لقناة بطوط على أجهزة الاستقبال، يتم اتباع الخطوات التالية: