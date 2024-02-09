انت الأن تتابع خبر دلعي بناتك وابسطيهم .. الآن تردد قناة تنة ورنة الجديد نايل سات وعرب سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تردد قناة تنة ورنة من أكثر الترددات بحثًا خلال الآونة الأخيرة، فهي قناة تليفزيونية تهتم بعرض محتوى ترفيهي موجه للأطفال من مختلف الفئات العمرية، وتتميز القناة بتنوع محتواها الذي يجمع بين الأفلام الكرتونية والأغاني والأناشيد التي تجعل الطفل مبتهجًا وسعيدًا، وخلال مقالنا اليوم سنقدم لكم أعزائي القراء تردد قناة تنة ورنة بعد التحديثات الأخيرة وكيفية ضبط القناة على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة تنة ورنة

تهتم قناة تنة ورنة بعرض محتواها على مدار اليوم بجودة فائقة الدقة والوضوح دون مواجهة أي مشكلة متعلقة بانقطاع البث أو حدوث تشويش أثناء المتابعة، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة أشهر الأفلام الكرتونية مثل سبونج بوب، أصدقاء المحيط، القط الأسود وغيرها من الأفلام المفضلة عند الأطفال عن طريق استخدام الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد آخر لقناة تنة ورنة

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11595.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة تنة ورنة على جهاز الاستقبال