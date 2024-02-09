انت الأن تتابع خبر دلعي بناتك وابسطيهم .. الآن تردد قناة تنة ورنة الجديد نايل سات وعرب سات 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر تردد قناة تنة ورنة من أكثر الترددات بحثًا خلال الآونة الأخيرة، فهي قناة تليفزيونية تهتم بعرض محتوى ترفيهي موجه للأطفال من مختلف الفئات العمرية، وتتميز القناة بتنوع محتواها الذي يجمع بين الأفلام الكرتونية والأغاني والأناشيد التي تجعل الطفل مبتهجًا وسعيدًا، وخلال مقالنا اليوم سنقدم لكم أعزائي القراء تردد قناة تنة ورنة بعد التحديثات الأخيرة وكيفية ضبط القناة على أجهزة الاستقبال.
تردد قناة تنة ورنة
تهتم قناة تنة ورنة بعرض محتواها على مدار اليوم بجودة فائقة الدقة والوضوح دون مواجهة أي مشكلة متعلقة بانقطاع البث أو حدوث تشويش أثناء المتابعة، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة أشهر الأفلام الكرتونية مثل سبونج بوب، أصدقاء المحيط، القط الأسود وغيرها من الأفلام المفضلة عند الأطفال عن طريق استخدام الإحداثيات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11853.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
- الجودة: HD.
تردد آخر لقناة تنة ورنة
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11595.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: SD.
طريقة ضبط تردد قناة تنة ورنة على جهاز الاستقبال
- تقدم قناة تنة ورنة محتوى ترفيهي يختلف عن المحتوى المقدم عبر باقي قنوات الأطفال الأخرى، لذلك تحاول معظم الأمهات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال ولكنها تتعثر في ذلك، على الرغم من سهولة الأمر وعدم تطلبه سواء اتباع بعض الخطوات، وهي كالتالي:
- تبدأ عملية تنزيل تردد قناة تنة ورنة باستخدام جهاز الريموت كنترول والضغط على زر القائمة “Menu”.
- من الخيارات المتاحة يتم النقر على “التركيب”.
- اختيار “إضافة تردد جديد”.
- تحديد القمر الصناعي ثم إضافة التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- الضغط على زر “بحث”.
- الانتظار عدة ثوانٍ حتى تنتهي عملية التنزيل.
- وأخيرًا الضغط على “حفظ” لتثبيت القناة على جهاز الاستقبال.