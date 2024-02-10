انت الأن تتابع خبر استقبل الان تردد قناة سبونج بوب للأطفال لمتابعة أقوي المسلسلات الدرامية الكرتونية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة سبونج بوب من أشهر القنوات الترفيهية على مستوى الوطن العربي، كما عرفت باسم قناة Nickelodeon ويبحث الآباء عن تردد قناة سبونج بوب الجديد لأنها مركز اهتمام وشغف بالنسبة للأطفال في مختلف الفئات العمرية حيث تقدم المسلسلات الدرامية والكرتونية المميزة وتقوم أيضًا الرسوم المتحركة وأشهر ما يميز القناة هو كرتون سبونج بوب الخيال الذي نال إعجاب الكثير من الأطفال وأطلق القمر الصناعي النايل سات تردد قناة سبونج بوب الجديد.

تردد قناة سبونج بوب

تعد القناة من أشهر القنوات الترفيهية التي تقدم المحتوى الترفيهي على مدار 24 ساعة، حيث أطلق القمر الصناعي النايل سات وعرب سات تردد قناة سبونج بوب ويمكنك معرفة التردد الجديد من خلال الآتي:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 13355.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة SD.

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة 12169.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة HD.

ضبط القناة على التلفاز ومميزات القناة

يمكنك ضبط تردد قناة سبونج بوب الجديد على التلفاز بكل سهولة لمشاهدة المسلسلات الكرتونية المميزة ومعرفة أهم مميزات القناة من خلال الآتي: