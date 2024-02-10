انت الأن تتابع خبر استقبل الان...تردد قناة مودة الجديد 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة مودة تابعة للشركة الأردنية السعودية حيث أنها بدأت في عرض برامجها في 4 نوفمبر سنة 2020، وتبث القناة مجموعة من البرامج الدينية الهادفة لتعليم المسلمين شئون دينهم، واثبتت القناة نجاح منذ أن بدأت في بث برامجها، وقدمت القناة أفضل البرامج الدينية مع أشهر المشايخ وعلماء الأزهر مثل الشيخ محمد حسان والشيخ محمد العريفي.

تثبيت تردد قناة مودة

في الأيام الحالية يزداد البحث عن قناة مودة قبل شهر رمضان الكريم حيث يحتاج الناس إلى تثبيت القنوات الدينية لمتابعة البرامج الدينية المختلفة أثناء شهر رمضان الكريم، وتعتبر قناة مودة من أفضل القنوات الدينية التى تبث البرامج الدينية المختلفة على مدار اليوم.

تردد قناة مودة الجديد

التردد: 10815

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

معدل الترميز: 27500

تثبيت قناة مودة على جهازك

في البداية نحضر الريموت (جهاز التحكم) ونضغط على زر القائمة.

ثم نختار منه ايقونة اختيارات.

ثم نختار التثبيت اليدوي.

ندخل التردد والمعلومات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

نضغط على زر Ok

ننتظر بضع لحظات حتى يتم تحميل القناة على الجهاز.

برامج قناة مودة

برنامج الطيب للامام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

برنامج نصف ساعة لقلبك للشيخ علاء حامد.

برنامج طبطبة مع شريف للشيخ شريف شحاتة.

برنامج شهادة تقييم للدكتور محمد الغليظ.

برنامج حواري مع الشعراوي للشيخ مصطفي الازهري.

برنامج اراجيف للشيخ عبد الله رشدي.

مميزات قناة مودة