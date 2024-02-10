انت الأن تتابع خبر طريقة التسجيل في الحج 1445 وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستمر السعي المتواصل من قبل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات المتنوعة لجميع المواطنين حيث أنها تحرص على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين التي تسهل عليهم توفير الجهد والوقت الخاص بهم، وذلك وفقاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 ولذلك قد قامت بتعيين وإصدار الخدمة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الحج عبر موقع مسار، حيث يتم ذلك وفقاً لإستيفاء كافة الشروط التي تم تعيينها من قبل الجهات المسؤولة، وسوف نقوم بتوضيح جميع تلك التفاصيل في مقالنا الجاري بكل دقة.

يمكن لجميع الأشخاص سهولة التسجيل في الحج بشكل إلكتروني من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

نقوم في البداية بالدخول على موقع مسار الخاص بالتسجيل.

نختار الخانة الخاصة بتسجيل الرغبة لتأدية فريضة الحج.

يجب أن نقوم بالإطلاع على كافة الأحكام والشروط والتفاصيل والموافقة عليها جميعاً.

تدوين جميع البيانات التي يتم إدراجها عبر الموقع، حيث يجب أن يتم كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورمز التحقق بشكل سليم.

الضغط بعد ذلك على خانة الخدمات الإضافية.

التأكيد على صحة البيانات المدونة.

تسديد جميع الرسوم الخاصة، وذلك في فترة 72 ساعة فقط.

سوف تقوم الجهات المسؤولة بإصدار الإشعار الخاص بتعيين تصريح الحج.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الحج

تتعين المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في الحج فيما يلي: