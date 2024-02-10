انت الأن تتابع خبر لولو بس.. اضبط تردد قناة وناسة كيدز 2024 على تلفازك وفرح الولاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، حيث يبحث عنها الآباء والأمهات تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة لأبنائهم، وما يميز القناة أيضًا هو الأسلوب الكوميدي الفريد الذي يعمل على إضفاء جو من المرح والسعادة على تجربة المشاهدين الصغار، وفي هذا المقال عبر موقع بوابة الصبح سننقدم لكم ترددها على النايل سات وعرب سات فتابعونا.

تسعى قناة وناسة كيدز إلى تحفيز الأطفال على التعلم من خلال تقديم محتوى تعليمي ممتع ومفيد في نفس الوقت، وتُعد هذه المبادرات الجميلة والمتنوعة على القناة سبيلاً فعّالًا لتعزيز التطور الشامل للأطفال في مرحلة عمرية صغيرة، ويمكن استقبالها على الترددات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11740.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

مزايا قناة وناسة كيدز

تتميز قناة وناسة بمجموعة من الخصائص والبرامج التي تهم الأطفال الصغار،

حيث تسعى لتوفير تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة تناسب احتياجات الفئة العمرية الصغيرة، ومن بين أبرز مميزات وبرامج القناة:

بث مستمر على مدار 24 ساعة:

توفير برامج ترفيهية وتعليمية على مدار اليوم، لضمان توافر المحتوى الهادف في أي وقت.

جودة عالية للصوت والصورة:

تقديم تجربة مشاهدة ممتازة من حيث جودة الصوت والصورة، مما يعزز فهم الأطفال وتفاعلهم مع المحتوى.

برامج مناسبة لعمر الطفل:

تصميم برامج تتوافق مع مراحل نمو الأطفال وتلبي احتياجاتهم التعليمية والترفيهية.

تنوع في البرامج الترفيهية والتعليمية:

تقديم مجموعة من الأغاني الترفيهية والتعليمية التي تساهم في تطوير المهارات والمعرفة لدى الأطفال.

الجذب بواسطة الشخصيات المحبوبة:

استخدام شخصيات مثل لولو وأغاني مميزة مثل “لولو بس شوية” و”لولو وماما” لجذب الأطفال وتعزيز تفاعلهم.

تأسيسها في عام 2008: