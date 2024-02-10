انت الأن تتابع خبر استقبل تردد قناة dmc على القمر الصناعي نايل سات.. اضبطها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة dmc يعتبر من أكثر القنوات التي يقوم العديد من المتابعين للمسلسلات والبرامج الاخبارية بالبحث عنها حيث تقوم مجموعة قنوات دي ام سي بعرض كافة أنواع المحتوى المناسب لجميع فئات المجتمع حيث تعرض برامج إخبارية بالإضافة إلى مسلسلات حصرية ومسلسلات قديمة لذلك نجحت القناة في الاستحواذ على قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة مع اقتراب شهر رمضان ونجاح عدد كبير من المسلسلات التي كانت تعرضها القناة خلال الموسم الرمضاني، وفي هذا المقال سنوضح لكم تردد قناة dmc على القمر الصناعي نايل سات وخطوات ضبطها فتابعوا معي.

نظرا رغبه الكثير من المتابعين في معرفة تردد قناة dmc سنوضح لكم في الخطوات التالية تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات والذي جاء كالتالي

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة dmc Drama على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة dmc على جهاز الرسيفر؟