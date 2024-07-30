العالم اليوم - من الوزن إلى الحمل.. البعثة المصرية في الأولمبياد تثير الجدل

انتم الان تتابعون خبر من الوزن إلى الحمل.. البعثة المصرية في الأولمبياد تثير الجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:22 مساءً - تعيش البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، أياما عصيبة، حيث تواجه انتقادات توالت بعد أيام قليلة من انطلاق الألعاب.

البداية كانت في أزمة الدراجة المصرية شهد سعيد، التي كانت من المفروض أن تمثل مصر في الأولمبياد، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية استبعادها من المشاركة، قبل 10 أيام من انطلاق الألعاب.

وكان اختيار اللاعبة المصرية شهد سعيد، للمشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024، قد أثار جدلا واسعا وضجة في مصر.

وقبل 3 أشهر انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شهد سعيد بإسقاط زميلتها جنة عليوة لمنعها من الدخول في المركز الثالث في سباق بطولة الجمهورية وانتزاع الميدالية البرونزية بدلا منها.

وقد تسبب الاعتداء حينها في إصابة جنة عليوة بكسور في أنحاء مختلفة من جسمها وارتجاجا في المخ.

فضيحة الوزن الزائد

بعدها جاءت قضية "الوزن الزائد"، حيث حُوّلت الملاكمة المصرية يمنى عياد للتحقيق عقب استبعادها السبت من أولمبياد باريس 2024 بسبب زيادة وزنها، بحسب ما قال عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة لوكالة فرانس برس.

وكان من المقرر أن تلتقي عياد مع الأوزبكية نيغينا أوكتاموفا ضمن منافسات وزن 54 كغ، قبل أن تُستبعد بسبب زيادة وزنها عن الوزن القانوني للمنافسة.

وأظهر ميزان اللاعبة زيادة بمقدار 700 غرام عن الوزن القانوني ليتم استبعادها واعتبارها منسحبة.

هذه القضية أثارت الشارع المصري الذي انتقد المشرفين على البعثة وعلى الرياضيين، بسبب ما اعتبره البعض إهمالا لقواعد الرياضة.

المبارزة خلال الحمل

الضربة الثالثة للبعثة جاءت مساء الاثنين، عندما كشفت المصرية ندى حافظ عن مشاركتها في منافسات السيف العربي بالمبارزة في باريس وهي حامل في شهرها السابع.

هذه القضية أغضبت العديد من المصريين، بسبب خطورة الأمر، وإهمال المشرفين على البعثة عن قضية حساسة مثل هذه.

وكانت المبارزة المصرية قد أعلنت بشكل مفاجئ، بعد تقديمها أداء طيبا وخروجها لاحقا من المنافسات، إنها حامل بالشهر السابع.

انهيار زياد السيسي

بينما كانت تعقد الآمال على المصنف الأول عالميا زياد السيسي، في الوقوف على منصة التتويج، خرج اللاعب بعدما احتل المركز الرابع، باكيا، وأثار التعاطف والتساؤلات بسبب كلماته بعد خسارته الميدالية البرونزية.

زياد السيسي رفض اتهام التحكيم بالتأثير في نتيجة مبارياته في الأدوار النهائية، ولكنه أشار بحرقة: "عمري ما وصلت لمرحلة الضغط هذه من قبل، كنت مشتتا ولم أستطع التركيز. كنت أتمنى أن أحقق حلم حياتي وحلم والدي الله يرحمه".

وانتقد الكثيرين ضعف التأهيل النفسي للرياضيين في البعثة المصرية، وهو الأمر الذي توفره أغلب البعثات الرياضية في الأحداث الكبيرة.

ووصل الأمر لاتهام البعض للجنة الأولمبية المصرية، بإضاعة الميدالية، بسبب إهمالهم حالة زياد السيسي النفسية.