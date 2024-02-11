انت الأن تتابع خبر وداعاً للبحث! إليك تردد قناة بيبي كيدز الجديد لعام 2024 على نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هي قناة فضائية مصرية مجانية، تعمل على تقديم محتوى متميز جدًا، في تقدم العديد من أفلام الكرتون والأنمي العالمية بجودة عالية وبدون أي إعلانات، وقد حصلت على إعجاب الكثير من المتابعين الصغار نظراً لما تقدمه من محتوى مختلف لا يجعلهم يملون من مشاهدتها طوال اليوم، ولهذا السبب أيضاً فهى تمتلك أعلى نسبة مشاهدة على مستوى البلاد العربية.

مزايا وأهداف قناة بيبي كيدز (baby kibs)

إن الأباء والأمهات يثقون في متابعة أبناءهم لهذه القناة وذلك لما لها من أهداف سامية، ومزايا مهمة تجعلهم يفضلونها، من تلك الأهداف مايلي:

هدف القناة الأساسي هو تربية الصغار وتأسيسهم على الوعي، والأخلاق الراقية، والعادات والسلوكيات الجيدة، وذلك من خلال تقديم الكثير من البرامج والأفلام الهادفة ذات المبادئ الرفيعة.

تستبعد القناة عرض الأفلام التافهة الغير مفيدة، بل التي قد تضر تربيتهم وتغير سلوكياتهم.

تعرض القناة العديد من الأفلام المتنوعة تجنباً للملل.

كما سبق وذكرنا أنها قناة مجانية متوفرة طوال ساعات اليوم، لا يتطلب من الأباء دفع أي اشتراك للحصول عليها.

محتواها مثير جداً وشيق يجعلها من القنوات المفضلة لكل أفراد العائلة صغارا وكبارا.

تعمل على تعزيز شخصية الطفل بكل الصفات الأخلاقية المناسبة للمجتمع العربي الشرقي.

تساعد الطفل في عملية التعليم فهي تعرض محتوى يعلمهم الألوان، وأسماء الحيوانات بكل أنواعها.

وبها برامج التخمين التي تنمي ذكاء الصغير.

وتعرض أيضاً برامج الحيوان والطبيعة التي تساعد الطفل في معرفة أشكال وأسماء الحيوانات والنباتات وما يحيط به في البيئة التي يعيش فيها.

وهناك أيضاً البرامج الثقافة الدينية، وهي تعرض الأغنيات والأناشيد الدينية، كما تعرض الآيات القرآنية البسيطة التي يسهل على الصغير حفظها.

كما تعرض القناة برامج إبداعية رائعة فهي تساعد الصغير في تنمية قدراته الفنية والإبداعية والخيالية.

تردد القناة على القمر نايل سات

إليكم تردد قناة بيبي الجديد على نايل سات كما جاء إلينا من إدارة القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١١٣٩٣.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح: ٤/٣.

كيفية الوصول للقناة على جهاز الاستقبال (الريسيفر)