انت الأن تتابع خبر أغانى وناسة..تعرف على أحدث تردد لقناة وناسة Wanasa TV علي النايل سات والعرب سات أيضاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح البحث عن أغانى وناسة وأحدث تردد لقناة وناسة الفضائية يشغل محركات البحث بشكل كبير وذلك نظراً الإقبال الشديد على قناة وناسة وذلك نظراً لما تقدمه القناة من محتوى شيق وممتع للأطفال والكبار أيضاً في جميع أنحاء الوطن العربي، ومن خلال هذا المقال في موقع بوابة الصبح سوف نوضح لك عزيزي القارئ أحدث تردد لقناة وناسة الفضائية علي القمر الصناعي نايل سات والعرب سات أيضاً.

أصبحت قناة وناسة الفضائية في وقت قصير من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى تعليمي وترفيهى للأطفال بصورة شيقة وممتعة تجذب الأطفال، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة ومتكاملة من الأناشيد والأغاني الهادفة بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والتعليمية التي تقدمها القناة، كما عملت قناة وناسة علي إبتكار العديد من الشخصيات التى أحبها الكثير من الأطفال والكبار أيضاً، ومن أهم تلك الشخصيات شخصية لولو والتى أصبحت محببة لدى الجميع.

أغانى قناة وناسة الفضائية

تقدم قناة وناسة الفضائية للأطفال العديد من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية أيضاً والتى أحبها الأطفال ومن أهم تلك الأغاني.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو وماما.

أغنية وينك يا لولو.

أغنيه حيوانات.

أغنية لوليات صغار.

أغنية دا دا ميدو.

أغنية يا شرطى حرامى.

أغنية شو صار عند الدكتور يا لولو.

أغنية بيب بيب.

أغنية شيكا السراقة.

أغنية لولو لا تفتح الباب.

أغنية ماذا تشترى لولو من المول.

أغنية لولو بورطة.

أحدث تردد لقناة وناسة الفضائية علي النايل سات

أصبح من السهل الآن ضبط قناة وناسة الفضائية المتخصصة للأطفال علي القمر الصناعي نايل سات وسوف نوضح في هذا المقال أحدث تردد لقناة وناسة.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD .

تردد قناة وناسة الفضائية علي العرب سات

يمكن أيضاً متابعة قناة وناسة الفضائية Wanasa TV 0 علي القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال التردد التالي.