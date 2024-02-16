انت الأن تتابع خبر "السينما في بيتك" .. استقبل تردد قناة MBC2 لمتابعة أشهر الأفلام العالمية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر تردد قناة MBC2 واحد من أهم الترددات التي يبحث عنها محبي الأفلام الأجنبية والعالمية، فهي بمثابة الوجهة الأولى لمحبي أفلام هوليوود، حيث يعود إطلاق القناة إلى عام 2003، وقد اهتمت بتقديم مجموعة واسعة من الأفلام الناجحة والكلاسيكية الخالدة والإصدارات الجديدة المثيرة، لذلك استطاعت القناة أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار أعوام متتالية، وخلال السطور التالية سنستعرض معكم تردد قناة MBC2.
تقدم قناة MBC2 تجربة سينمائية مبهجة لمحبي كل شيء بدءًا من المغامرات المليئة بالإثارة وحتى التشويق والدراما الحائزة على جوائز وحتى الكوميديا الرومانسية التي تثلج القلب، وتتميز القناة ببث محتواها على مدار 24 ساعة متواصلة بجودة عالية الدقة والوضوح، وذلك عبر التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد آخر لقناة MBC2
انطلق بث قناة MBC2 للمرة الأولى على القمر الصناعي نايل سات، ولكنها سرعان ما وفرت تردد إضافي عبر القمر الصناعي عرب سات، وهو كالتالي:
- التردد: 11919.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
مميزات قناة MBC2
تتسم قناة MBC2 بالعديد من المميزات والتي ساهمت في تحقيقها لنجاحات متوالية ومستمرة على مدار أعوام، ومن أهم مميزات القناة:
- تعتبر القناة المجانية الأولى في عرض الأفلام السينمائية الأجنبية في الوطن العربي.
- تهتم القناة ببث مجموعة متنوعة من أنجح الأعمال العالمية بمختلف فئاتها.
- تبث القناة محتواها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
- تعتمد القناة على أحدث وسائل وتقنيات البث لتقديم أفضل تجربة للمشاهدين.
- احتلت القناة المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف موقع Social Watchlist.
- وصل عدد محبي القناة إلى مليوني معجب على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في إبريل 2012.
- توفر القناة للمشاهدين حسابات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.