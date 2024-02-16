انت الأن تتابع خبر "السينما في بيتك" .. استقبل تردد قناة MBC2 لمتابعة أشهر الأفلام العالمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تردد قناة MBC2 واحد من أهم الترددات التي يبحث عنها محبي الأفلام الأجنبية والعالمية، فهي بمثابة الوجهة الأولى لمحبي أفلام هوليوود، حيث يعود إطلاق القناة إلى عام 2003، وقد اهتمت بتقديم مجموعة واسعة من الأفلام الناجحة والكلاسيكية الخالدة والإصدارات الجديدة المثيرة، لذلك استطاعت القناة أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار أعوام متتالية، وخلال السطور التالية سنستعرض معكم تردد قناة MBC2.

تقدم قناة MBC2 تجربة سينمائية مبهجة لمحبي كل شيء بدءًا من المغامرات المليئة بالإثارة وحتى التشويق والدراما الحائزة على جوائز وحتى الكوميديا ​​الرومانسية التي تثلج القلب، وتتميز القناة ببث محتواها على مدار 24 ساعة متواصلة بجودة عالية الدقة والوضوح، وذلك عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد آخر لقناة MBC2

انطلق بث قناة MBC2 للمرة الأولى على القمر الصناعي نايل سات، ولكنها سرعان ما وفرت تردد إضافي عبر القمر الصناعي عرب سات، وهو كالتالي:

التردد: 11919.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة MBC2

تتسم قناة MBC2 بالعديد من المميزات والتي ساهمت في تحقيقها لنجاحات متوالية ومستمرة على مدار أعوام، ومن أهم مميزات القناة: