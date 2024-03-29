انت الأن تتابع خبر وداعا والف وداع للمرض الخبيث (للسرطان)... استشاري يكشف عن عشبة صغيرة تقضي على الورم الخبيث تماما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد نبتة بقلة الرجلة نوعا من الأعشاب البرية التي تنبت ذاتيا بين الأعشاب في حقول الوادي الجديد دون تدخل بشري في زراعتها ، يطلق عليها أيضا “الفرفحينا” وهي تحوي مكونات “كيميائية” تسهم بفعالية في القضاء على السرطان والتخلص بصورة كاملة من الكوليسترول ، تشتهر بقلة الرجلة بأنها تحتوي على مركبات كيميائية ومخاطية لها استعمالات طبية في مكافحة الأمراض الخطيرة ، طريقة استخدام بقلة الرجلة في علاج السرطان تشبه كثيرا نموها مثل نبات عرش البطيخ، فهي تمتاز بأوراقها الصغيرة والعريضة والسميكة، ويمكن تناولها نيئة أو تقطع وتطبخ مثل الملوخية والسبانخ، وتأكل مع الخبز ، ولها فوائد صحية ، ومن خلال متابعتكم لموقع نيوز مصر اليكم كافة التفاصيل .

العناصر المفيدة في نبات بقلة تنتشر