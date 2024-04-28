انت الأن تتابع خبر خلي جوزك يتجنن عليكي».. استخدمي الزبادي مع القرنفل وزيت الزيتون ورجعي شبابك حتي لو عمرك فوق ال70 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من النساء عن الطرق التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والحصول على بشرة نقية ومرنة والتخلص من التجاعيد وكان الحل في وصفة طبيعية بواسطة زيت الزيتون والزبادي على القرنفل فإن تلك الوصفة لها تأثير سحري على البشرة حيث يكون الزبادي من المكونات الطبيعية التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات إلى جانب أن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من المعادن والدهون المشبعة ونجد أيضا أن القرنفل من المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة وتحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تغذية البشرة والتخلص من البثور والبقع الموجودة بها وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال

.وصفة الزبادي وزيت الزيتون والقرنفل

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.معلقة من مطحون القرنفل.

معلقة من الزبادي.

معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة ويمكن للجميع عملها وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال الاتي.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ثم نقوم بتقليبها جيدا حتى تختلط جيدا.ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء وغسول سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات .

وتقوم بشد التجاعيد والتخلص من الخطوط الدقيقة

يمكن أن نقوم باستخدام تلك الوصفة في التخلص من البقع الداكنة الموجودة في الجسم، حيث أنها تعمل على توحيد لون البشرة.

فوائد وصفة زيت الزيتون والزبادي والقرنفل