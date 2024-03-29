انت الأن تتابع خبر التعليم السعودي يصدر قرار مفاجئ يتعلق بتقديم موعد اختبارات منتصف الفصل لجميع المراحل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت بعض المدارس في المملكة العربية السعودية بتقديم موعد اختبارات أعمال السنة الخاصة بـ منتصف الفصل الدراسي الثالث لتكون خلال الأسبوع الأخير من الدراسة خلال شهر رمضان، واعتبرت وزارة التعليم أن هذا الفعل مخالف لمعايير تقييم الطلاب في المملكة، وأصدرت الوزارة تعميم توضح فيه أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث تبدأ في الأسبوع السادس من الدراسة من يوم 12 شوال وتستمر حتى يوم 16 شوال.

تقديم موعد اختبارات منتصف الفصل مخالفة

بعض مدارس المملكة العربية السعودية قامت بتقديم موعد اختبارات أعمال السنة الخاصة بـ منتصف الفصل الدراسي الثالث لتكون خلال الأسبوع الأخير من الدراسة خلال شهر رمضان وحتى يوم 18 رمضان، بهدف انتظام وانضباط الطلاب وعدم الغياب أثناء أداء الاختبارات، لذلك أعلنت الوزارة أن هذا الإجراء يعد مخالفة لجميع معايير تقييم الطلاب في المملكة، وأصدرت تعميم ينص على أن الاختبارات تبدأ خلال الأسبوع السادس من الدراسة من يوم 12 شوال 1445 وحتى يوم 16 شوال 1445، ونص التعميم على الآتي:

تقديم موعد الاختبارات عن موعدها المحدد غير مجد.

تقديم موعد الاختبارات عن موعدها المحدد يخالف جميع معايير تقييم الطلاب المذكورة في اللائحة.

موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث تبدأ من يوم 12 شوال 1445 وتستمر حتى يوم 16 شوال 1445 لجميع المراحل الدراسية، وأوضحت الوزارة أن اختبارات أعمال السنة ستكون حضورية خلال اليوم الدراسي في كافة مدارس المملكة، ونبهت الوزارة على جميع المدارس بالإعلان عن جدول الاختبارات قبل موعد الاختبارات بوقت كافٍ حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد.

موعد انتهاء الدوام الدراسي في رمضان

انتظمت الدراسة الحضورية في المملكة منذ بدء شهر رمضان الكريم، ووفقًا لما تم اعتماده في التقويم الدراسي من المقرر انتهاء الدوام الدراسي في شهر رمضان يوم 18 رمضان 1445، وتستمر الإجازة لمدة 18 يوم ويتم استئناف الدراسة الحضورية في المدارس بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر يوم 6 شوال 1445.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1445

لم يصدر أي إعلان خاص بموعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1445 من وزارة التعليم بعد، ولكن حسب ما تم ذكره بعد تعديل التقويم الدراسي أن إجازة السنة الدراسية الحالية تبدأ من يوم 4 ذي الحجة 1445 الموافق 10 يونيو 2024 وتستمر الإجازة الصيفية لمدة 68 يوم، ليبدأ العام الدراسي الجديد 1446 يوم الأحد 14 صفر 1446 الموافق 18 أغسطس 2024.

الإجازات المتبقية في العام الدراسي 1445

عطلة عيد الفطر تبدأ من يوم 1445/9/18 الموافق 2024/3/28.

إستئناف الدراسة بعد عطلة عيد الفطر يوم 1445/10/6 الموافق 2024/4/15.

إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من يوم 1445/10/23 الموافق 2024/5/2.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي من يوم 1445/12/4 الموافق 2024/6/10.

متى يبدا العام الدراسي 1446؟

يبدأ العام الدراسي 1446 في السعودية يوم 14 صفر 1446 الموافق 18 أغسطس 2024.

متى ينتهى الفصل الدراسي الثالث في السعوديه؟

تنتهي الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث 1445 يوم 10 يونيو 2024 الموافق 4 ذي الحجة 1445.

كم مدة الإجازة الصيفية في السعودية 2024؟