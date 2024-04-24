انت الأن تتابع خبر ما حقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة في التقويم الدراسي 1446؟ وزارة التعليم توضح حقيقة الامر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من الأشخاص عن حقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة في التقويم الدراسي 1446 بعد أن تم تداول تلك الأخبار عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى من وزارة التربية والتعليم السعودية أن تقوم بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليها، حيث بدأت المملكة العربية السعودية بالعمل بنظام الثلاثة فصول دراسية منذ عدة سنوات وقد وجد هذا النظام قبول كبير في نظام التعليم وبين الطلاب، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة هذا المقال..

حقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة في التقويم الدراسي 1446

ردت وزارة التربية والتعليم السعودية عن كل ما يخص الأنباء التي وردت بخصوص إلغاء العمل بنظام الثلاثة فصول دراسية أو بمعنى أصح إلغاء الفصل الدراسي الثالث في السعودية بداية من عام 1446، حيث أعلنت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن العمل بنظام الثلاثة فصول كما هو لم يتم تغييره، مشددة على الطلاب بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة، وأنه في حالة وجود أي تغيير فإنه سوف يتم الإعلان عنه بصورة رسمية عبر الموقع الرسمي للوزارة أو في بيان رسمي عبر وسائل الإعلان

متى اختبارات الفصل الدراسي الثالث؟

يبدأ الطلاب في أداء الاختبارات النصفية في الفصل الدراسي الثالث بداية من يوم 12 شوال الموافق 21 أبريل 2024، على أن يتم الإنطلاق في أداء الاختبارات الشفوية من يوم 20 ذو القعدة 1445، على أن تكون الاختبارات النهائية يوم 27 ذو القعدة 1445 وتستمر حتى يوم 4 ذو الحجة 1445، وبناء عليه ينتهي الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي ككل ويحصل الطلاب على إجازة الصيف بداية من يوم 18 يونيو 2024.

متى تبدا اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445؟

تبدأ الاختبارات النصفية يوم 21 أبريل 2024 الموافق هجريًا ليوم 12 شوال 1445.

كم اسبوع في السنة الدراسية 1445؟

يلف عدد الأسابيع في السنة الدراسية 1445 حوالي 38 أسبوع وأن عدد الأيام حوالي 180 يوم.

كم عدد الفصول الدراسية في السعودية؟