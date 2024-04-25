انت الأن تتابع خبر "حان وقت الوداع".. ليلى عبد اللطيف تتوقع فاجعة كبيرة سوف تداهم مدينة سعودية وتحولها الى كابوس مظلم !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، عودة الأمطار الغزيرة على العديد من المناطق السعودية موضحةً ان الحالة الماطرة سوف تكون غزيرة وغير مسبوقة خصوصاً في مدينة جدة.

وفي سلسلة توقعات جديدة نشرتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، قالت ليلى عبد اللطيف، أنها تتوقع عودة الحالة الماطرة على العديد من المناطق السعودية



وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تكون الأمطار غزيرة على مدينة جدة بشكل كبير مقارنةً ببقية المدن، موضحةً أنها ترى بأن الأمطار سوف تكون مصحوبة برياح شديد وعواصف وصواعق رعدية وسوف تؤدي إلى جريان السيول وقطع الطرقات لبعض الوقت.



كما توقعت ان تتسبب الأمطار بوقوع خسائر مادية في بعض الأحياء، مؤكدةً في ذات الوقت أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة سوف تخفف كثيراً من حجم تلك الخسائر.



ووجهت ليلى عبد اللطيف تحذيرا لسكان مدينة جدة، شددةً فيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم المخاطرة والبقاء في المنازل أثناء هطول الأمطار، كما دعت سكان المناطق الجبلية والقريبة من مجاري السيول بأخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع السيول حتى لو كانت خفيفة.