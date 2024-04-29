السعودية.. فيديو لشخص تنكر بزي نسائي وسط مدينة الرياض والنهاية كانت مرعبة ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية مساء يوم الجمعة أن دوريات الأمن بمنطقة الرياض ضبطت شخصا لتنكره بزي نسائي، عقب انتشار فيديو للواقعة أثار جدلا كبيرا.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له: "ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض شخصاً ظهر في محتوى مرئي متنكراً بزي نسائي في وسيلة نقل عام"، مضيفا: "وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشاب المتنكر، ما أثار جدلا كبيرا، حيث أبدى العديد من النشطاء استغرابهم من تصرف هذا الشخص، وقال أحدهم معلقا: "وش فيه الا يصير بنت!".

العديد من النشطاء استغرابهم من تصرف هذا الشخص، وقال أحدهم معلقا: "وش فيه الا يصير بنت!".