رسمياً : امريكا تحسم الجدل وتتخذ قرارا نهائيا بشأن إطلاق عملية بريّة في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - حسمت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، 28 نيسان، 2024، الجدل بشان توجهاتها الجديدة في اليمن.

وفي التفاصيل، أشارت الخارجية الامريكية إلى عدم نية بلادها التصعيد مع من وصفتهم بـ”الحوثيين”

وذكرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بربرا ليف في تصريح صحفي أن بلادها على اتصال مع “الحوثيين” عبر قنوات إقليمية.

وتأتي تصريحات ليف بالتزامن مع كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ عرض جديد لبلاده للتهدئة في اليمن.

موضحا أن العرض الأمريكي يتضمن وقف العدوان على اليمن مقابل وقف العمليات البحرية للقوات اليمنية على ان تليها عملية سلام شامل في اليمن.

وعلى الرغم من أن العرض الأمريكي لا يحمل جديدا الا ان توقيته يشير إلى محاولة واشنطن تهدئة صنعاء خصوصا وان هذه التلميحات تتزامن مع تحذيرات أطلقتها قيادات يمنية للولايات المتحدة من مغبة اي تصعيد في اليمن في ظل تقارير عن ترتيبات أمريكية لعدوان جديد على اليمن.