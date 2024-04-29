انت الأن تتابع خبر "الإطاحة بزعيمين عربيين خلال شهر "...ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة مزلزلة لدول عربية مجاورة لفلسطين ستخلط الأوراق في العالم بأكمله ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من حين إلى آاخر، وكان آخر تحذير لها هو عدم الخروج من المنازل هذه المرة

ليلى عبد اللطيف أكدت أنه انتهى وقت المزاح وعلى المواطنين تصديقها، وحذرت الجميع بعدم الخروج من البيت في الفترة القادمة.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.