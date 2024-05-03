تقرير أمريكي يفجر مفاجأة ويثير تفاعلا كبيرا بشأن الأمير محمد بن سلمان!..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية بتصنيف نشره موقع أمريكي حول أقوى 5 قادة على مستوى العالم للعام 2023، وورود اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن القائمة.

وفي التفاصيل، جاء ولي العهد السعودي في المرتبة الرابعة في التصنيف لأقوى 5 قادة على مستوى العالم، وكان الزعيم العربي الوحيد، حيث ذكر تقرير موقع "إنسايدرمونكي" الذي يعنى بالشؤون المالية والاقتصادية (ونُشر في وقت سابق): "محمد بن سلمان آل سعود هو ولي العهد ورئيس الوزراء الحالي للمملكة العربية السعودية، كما يشغل منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية".

وأضاف التقرير: "وبما أن المملكة العربية السعودية لديها واحدة من أكثر الأسواق ربحية للشركات الدولية، إلى جانب جيش قوي واحتياطيات نفطية غنية، فإن محمد بن سلمان هو شخص مؤثر بشكل مذهل في السياسة العالمية"

وتضمنت قائمة التقرير حول أقوى 5 قادة في العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بهذا التقرير، حيث أشاد النشطاء على منصة "إكس" بولي العهد السعودي وما يقوم به، وافتخر السعوديون بما لولي عهدهم من تأثير وقوة في العالم.

وكتب أحدهم معلقا: "عزنا وفخرنا"، وأضاف آخر: "يا مال العز والفخر".