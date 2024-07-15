السعودية تعلن الجنسيات العربية التي يمنع عليها استخراج تأشيرة عمرة من بداية يوليو 2024..تفاصيل مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تعديلات جديدة في شروط استخراج تأشيرة العمرة لعام 2024، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو، وتتضمن هذه التعديلات توضيحات حول الجنسيات الممنوعة من الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تفاصيل حول مدة التأشيرة الجديدة وشروطها.

شروط استخراج تأشيرة العمرة الجديدة

تشمل التعديلات الجديدة التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية للشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة العمرة لعام 2024 ما يلي:

جواز سفر ساري المفعول: يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

تقديم طلب عبر منصة "نسك": يجب تقديم طلب الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة "نسك" الإلكترونية، مع استكمال جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.



حجز برنامج عمرة معتمد: يجب على المتقدم حجز برنامج عمرة معتمد من خلال إحدى وكالات السفر المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

تأمين طبي شامل: يجب على المتقدم الحصول على تأمين طبي شامل يغطي فترة الإقامة في المملكة، ويتضمن تغطية تكاليف العلاج في حالات الطوارئ.

عدم وجود قيود أمنية: يجب ألا يكون لدى المتقدم أي قيود أمنية أو سجل جنائي في أي دولة.

الجنسيات الممنوعة من الحصول على تأشيرة العمرة

وفيما يخص الجنسيات الممنوعة من الحصول على تأشيرة العمرة، أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يوجد منع رسمي لأي جنسية عربية ومع ذلك قد يتم رفض طلبات بعض المتقدمين بناءً على تقييم أمني فردي، أو في حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة.