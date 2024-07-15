اخبار الخليج

دولة عظمى تستدعي المقيمين في السعودية والإمارات لمن يجيد هذه المهن بتأشيرات مجانية ورواتب خيالية

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الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت مؤسسة قطر عن توفيرها عدد من فرص التوظيف الشاغرة لديها بمختلف التخصصات والمؤهلات للراغبين بالعمل لديها في دولة قطر برواتب وحوافز مغرية جدا وبشروط أبرزها توفر مؤهل وخبرة سابقة في مجال الوظيفة، واليكم أبرز المسميات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسميات وظائف مطار حمد الدولي في قطر

 

 

 

متوفر وظيفة مدير تجاري.

متوفر وظيفة مدير تنمية المواهب.

متوفر وظيفة ضابط محلل أعمال رئيسي.

متوفر وظيفة مدير العمليات الطرفية.

متوفر وظيفة مدير تصميم المشروع.

متوفر وظيفة مدير واجب المحطة.

متوفر وظيفة مدير الجدولة وتكنولوجيا العمليات الخاصة.

 

 

 

 

طريقة التقديم في وظائف مطار حمد الدولي قطر

 

 

 

بالإمكان الآن التقديم لهذه الفرص الوظيفية المتاحة عبر الدخول إلى الرابط التالي واختيار الوظيفة التي ترغب بها: اضغط هنا

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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