القيادة في السعودية: تعرف على شروط استخدام رخصة أجنبية

الرياض - محمد الاطلسي - إذا كنت زائرًا في المملكة العربية السعودية وترغب في القيادة، فمن المهم أن تكون على دراية بالشروط والمتطلبات اللازمة،من أجل ذلك نحن هنا لنوفر لكم تفاصيل القيادة وشروطها في السعودية !
تفاصيل قيادة الزائرين في السعودية
تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات المرورية للزائرين لتسهيل عملية القيادة داخل البلاد. تشمل
:
خطوات استخراج الوثائق عبر أبشر بسهولة:
- التسجيل على منصة أبشر.
- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة مؤقتة.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل جواز السفر والتأشيرة.
- دفع الرسوم المقررة.
- اجتياز الفحص الطبي.
من المتطلبات الأساسية لإثبات الهوية:
- جواز السفر الأصلي.
- تأشيرة الدخول.
- بطاقة الهوية الوطنية (إذا كانت متاحة).
- إثبات الإقامة المؤقتة.
- صورة شخصية بمقاس (3.5×4.5) سم.
شروط قيادة الزائرين في السعودية
تحدد المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب على الزائرين الالتزام بها للقيادة داخل البلاد. تشمل :
جاءت كالآتي:
- يجب أن تكون رخصة القيادة الأجنبية سارية المفعول.
- يجب أن تكون الرخصة صادرة من بلد معترف به دوليًا.
- يجب أن يكون صاحب الطلب من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية.
- عدم وجود مخالفات مرورية مقيدة بحق مقدم الطلب.
- تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ومنها إحضار الرخصة الأجنبية
-
جاءت كالآتي:
- يمكن للزائرين القيادة برخصة قيادة أجنبية لمدة تصل إلى 3 أشهر.
- بعد انتهاء هذه المدة، يجب استخراج رخصة قيادة سعودية مؤقتة.
-
استبدال رخصة القيادة في السعودية
وحددت إدارة المرور شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي للمواطنين والمقيمين، والتي تشمل ما يلي:
-
إجراء الكشف الطبي
-
صورة من الهوية كالتالي، بالنسبة للمواطنين صورة من بطاقة الأحوال أما المقيمين صورة من الإقامة.
-
عدد 6 صورة شمسية مقاس 4×6.
-
دفع الرسوم المقررة، وهي 200 ريال.
استثناءات وتوضيحات إضافية
توجد بعض الاستثناءات والتوضيحات الإضافية التي يجب على الزائرين معرفتها عند القيادة في السعودية. تشمل :
- القيادة في المناطق الحدودية:
- يجب الحصول على تصريح خاص.
- يجب الالتزام بالقوانين المحلية.
- القيادة في المناطق العسكرية:
- ممنوع تمامًا.
- يجب الالتزام بالإشارات التحذيرية.
-
تقدم خدمة المستفيدين في المملكة العربية السعودية توضيحات وإرشادات إضافية للزائرين حول القيادة. يمكن للزائرين التواصل مع خدمة المستفيدين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات.
المصادر