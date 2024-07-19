القيادة في السعودية: تعرف على شروط استخدام رخصة أجنبية

الرياض - محمد الاطلسي - إذا كنت زائرًا في المملكة العربية السعودية وترغب في القيادة، فمن المهم أن تكون على دراية بالشروط والمتطلبات اللازمة،من أجل ذلك نحن هنا لنوفر لكم تفاصيل القيادة وشروطها في السعودية !

تفاصيل قيادة الزائرين في السعودية

تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات المرورية للزائرين لتسهيل عملية القيادة داخل البلاد. تشمل

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خطوات استخراج الوثائق عبر أبشر بسهولة:

التسجيل على منصة أبشر. تقديم طلب استخراج رخصة قيادة مؤقتة. إرفاق المستندات المطلوبة مثل جواز السفر والتأشيرة. دفع الرسوم المقررة. اجتياز الفحص الطبي.

من المتطلبات الأساسية لإثبات الهوية:

جواز السفر الأصلي. تأشيرة الدخول. بطاقة الهوية الوطنية (إذا كانت متاحة). إثبات الإقامة المؤقتة. صورة شخصية بمقاس (3.5×4.5) سم.

شروط قيادة الزائرين في السعودية

تحدد المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب على الزائرين الالتزام بها للقيادة داخل البلاد. تشمل :

جاءت كالآتي:

يجب أن تكون رخصة القيادة الأجنبية سارية المفعول.

يجب أن تكون الرخصة صادرة من بلد معترف به دوليًا.

يجب أن يكون صاحب الطلب من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية.

عدم وجود مخالفات مرورية مقيدة بحق مقدم الطلب.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ومنها إحضار الرخصة الأجنبية



جاءت كالآتي:

يمكن للزائرين القيادة برخصة قيادة أجنبية لمدة تصل إلى 3 أشهر.

بعد انتهاء هذه المدة، يجب استخراج رخصة قيادة سعودية مؤقتة.



استبدال رخصة القيادة في السعودية

وحددت إدارة المرور شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي للمواطنين والمقيمين، والتي تشمل ما يلي:

إجراء الكشف الطبي صورة من الهوية كالتالي، بالنسبة للمواطنين صورة من بطاقة الأحوال أما المقيمين صورة من الإقامة. عدد 6 صورة شمسية مقاس 4×6. دفع الرسوم المقررة، وهي 200 ريال.

استثناءات وتوضيحات إضافية

توجد بعض الاستثناءات والتوضيحات الإضافية التي يجب على الزائرين معرفتها عند القيادة في السعودية. تشمل :

القيادة في المناطق الحدودية: يجب الحصول على تصريح خاص. يجب الالتزام بالقوانين المحلية.

القيادة في المناطق العسكرية: ممنوع تمامًا. يجب الالتزام بالإشارات التحذيرية.



تقدم خدمة المستفيدين في المملكة العربية السعودية توضيحات وإرشادات إضافية للزائرين حول القيادة. يمكن للزائرين التواصل مع خدمة المستفيدين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات.

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