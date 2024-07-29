بالصور..الحوثيون يقدمون للسعودية عربون سلام (اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - اقدمت جماعة الحوثي الانقلابية على تنفيذ حدث غير اعتيادي في محافظة صعدة، المحاذية للمملكة العربية السعودية، عدَّه مراقبون للشأن اليمني بمثابة "عربون سلام" مع المملكة، عقب احتواء التوتر بين الجانبين الناشب اثر قرارات البنك المركزي في عدن.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء إن "النيابة العامة في محافظة صعدة اتلفت، سبعة أطنان و708 كيلو جرامات من مادة الراتنج (الحشيش المخدر) تم ضبطها خلال الاشهر الاربعة الماضية في 271 عملية ضبط".

موضحة نقلا عن رئيس النيابة بالمحافظة القاضي إبراهيم جاحز أن "ضبط هذه المواد تم أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي السعوديه.

وتُصنف المنظمات المتخصصة بمكافحة المخدرات، اليمن بأنها "بوابة عبور للمخدرات اكثر منها سوقا لاستهلاكها" لتوسط موقع اليمن دول انتاج المخدرات في القرن الافريقي وجنوب غرب اسيا، واسواق استهلاك المخدرات .

وفقا لاعلانات إدارة مكافحة المخدرات وفروعها بمناطق سيطرة الحوثيين والمناطق المحررة فقد "تصاعد نشاط تهريب المخدرات الى اليمن وعبرها بمعدل 10 اضعاف جراء الحرب"، وبخاصة عبر الموانئ اليمنية .

وتزامن اعلان جماعة الحوثي الانقلابية، اتلاف هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، مع اعلان مجلس النواب في صنعاء ترحيبه بالاتفاق الاخير بشأن البنوك ومطار صنعاء، ودعوته وسائل الاعلام الى انهاء خطاب العداء مع السعودية وتبني خطاب "السلام وحسن الجوار".

يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة الشرعية، عن تقديمها تنازلات جديدة بينها "الغاء قرارات البنك المركزي وفتح مطار صنعاء" بضغط من السعودية، ودفع اطراف دولية، على خلفية تصعيد الحوثي لهجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، وتلويحه بقصف السعودية ومنشآتها الاقتصادية، ردا على ما سماه "حربها الاقتصادية العدوانية".