افضل تنسيقات الوان لدولابك في الشتا

معظمنا في الشتا دولابنا بيبقى ما بين الاسود والرمادي والالوان الغامقة ، ولكن الشتا ليه الوانه المميزة اللي فيها حياة ، وجيه الوقت انك تغيري دولابك من الالوان التقليدية الغامقة لالوان شتوية مميزة للموسم ده ، تابعي معانا السطور الجايه واتعرفي على افضل تنسيقات الالوان للشتا.

افضل تنسيقات الالوان للشتا:

الوان الشتا الغنية:

– العنابي: اللون البورجوندي او العنابي من الالوان المثالية للشتا.

– الاخضر الزمردي: اللون ده من الالوان اللي هتدي موجة من الحياة وسط لوحة الشتا الباردة.

– الازرق البحري: كمان من الالوان اللي ممكن تضيفيها لدولابك في الموسم ده.

الوان الشتا الناعمة المحايدة:

– الكريمي والبيج: في بعض الاوقات بيكون الاقل هو الاكتر ، الالوان المحايدة ميزتها انك تقدري تنسقيها على اي لون تاني في دولابك ، ممكن تبقى خلفية مثالية للوك جريء ، او تلبسيها لوحدها من غير اضافات اي الوان تانية للحصول على لوك طبيعي وبسيط.

– الرمادي الناعم: من درجات الالوان المناسبة للشتا ، ومتعدد الاستخدامات وتقدري تنسقيه مع الوان كتير ، وممكن تلبسيه بسهولة في ملابس كاجوال او رسمية.

الالوان الباستيل:

– اللافندر: اللافندر هيدي اللوك لمسة من النضارة وسط البرد ، سواء كان سكارف او بلوفر ، اللافندر بيضيف لمسة من الاناقة للوك بتاعك.

– الازرق الجليدي: من انسب الالوان الشتوية اللي ممكن تضيفيها لدولابك السنة دي.

الالوان الشيمر:

– الفضي والدهبي: سواء في الاكسسوارات او في قطع الملابس ، اللمسة المعدنية ممكن ترفع مستوى اللوك الشتوي بتاعك.

المزج بين الالوان:

المزج بين الالوان هيدي حياة للوك بتاعك وهيظهره اكتر ، حاولي تنسقي مثلا توب عنابي مع بنطلون رمادي ناعم ، او البسي بالطو باللون البيج فوق فستان زمردي ، افتكري دايما انك تمزجي بين الالوان الشتوية اللي تضيفلك طابع خاص بيكي.

الخامة مهمة:

واحنا بنضيف الالوان لدولابنا ، ماننساش الخامة ، الالوان العميقة بتحتاج يكون خامتها مخمل او تريكو ، في حين ان الالوان الباستيل بتكون مثالية في الصوف والحرير ، وبالنسبة للاكسسوارات اختاري القطع اللي تكمل اللوك بتاعك.

افكار تنسيقات الوان تستوحي منها اللوك بتاعك:

القطع التريندي للموسم ده والقطع اللي خرجت من الموسم