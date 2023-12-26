يمتلك مواليد برج السرطان في العمل مميزات مرتبطة بقدراتهم المهنية، وهي بطبيعة الحال ميزات وسمات في شخصيتهم تدعهم وتساعدهم في العمل، لذا نجد أن مولود السرطان يُفضل بعض المهن على أخرى ويجد فيها توافقاً أكثر مع شخصيته.

تمتاز شخصية السرطان بالاجتهاد، لذا فهو مجد في الحياة والعمل.

السرطان لا ينسى شيء وصاحب ذاكرة قوية.

شخصية عصامية تعمل وتتحمل المسؤولية.

السرطان من الشخصيات الكريمة والتي تمتلك قلباً طيباً.

يتمتع السرطان بالقدرة على الصبر والتحمل.

السرطان شخص مطيع.

يحب أن يحقق أهدافه ويطمح دوماً للوصول إلى مراتب أعلى سواء كانت من الجانب المادي أو المعنوي.

يضع السرطان الأشخاص المقربين منه ضمن أولوياته، كما أنه يحب المساعدة وتقديم يد العون.

يمتلك شخصية حنونة جداً ويحاول دائماً إسعاد الآخرين خاصة عائلته. [1]

ينتمي برج السرطان إلى عمله ويقدس مكانته فيه، وهو غير قابل للتنازل عنه.

يجد سعادته في عمله وفي تحقيق ذاته.

يبرع مولود السرطان في مجال عمله، خاصة إن كان مجالاً تجارياً.

من أكثر الأعمال التي يحب برج السرطان العمل فيها إلى جانب المجالات التجارية، هي التدريس، الزراعة، وكذلك النقل البحري، وفي إدارة المتاحف.

يمتلك كفاءة عالية في حل المشكلات كما أنه قادر على تحمل المسؤولية، لذا يمكن الاعتماد عليه في الحضور والغياب.

يمكن له أن يمارس أي عمل مهما بلغت صعوبته، ويمكنه أن يتمه بأفضل وجه.

يعمل برج السرطان بكامل تركيزه على أي مهمة وبتفاني كبير من أجل إتقانه.

يمتلك قدرة عالية على فهم الآخرين وقراءة أفكارهم، وهي ميزة جيدة في العمل على المشاريع وفهم ما يحتاجه العميل.

يعمل باستمرار على خلق وإيجاد علاقات جيدة مع المحيطين به في العمل وبشكل جدي.

لا يتناسب غالباً برج السرطان مع منصب المدير، فهو لا يمتلك قوة وصرامة كافية. [2]

يتمتع نساء ورجال السرطان بالمثابرة العالية في العمل، لذا يعتبر توظيفهم أمر جيد للعمل.

يحب أن يتقدم السرطان في عمله خطوة تلو الآخرى، وهو لا يطمح إلى الوصول بسرعة لمناصب عالية أو الترقية والمنافسة.

يهتم بالتقدم والارتفاع في العمل من أجل المال ولا تعنيه كثيراً الأمور المعنوية.

يمتلك لساناً طلقاً ويحب الفكاهة ويعرف كيف يتحدث بقوة، كما أنه قادر على إيصال المعلومات بوضوح وسلاسة.

يمتلك عقلية مبدعة إلى حدٍ ما، لذا فقد لا يواجه الكثير من الصعاب والمشاكل في العمل.

لا يسمح برج السرطان سواء كان رجل أو امرأة لأي أحد أن يتجاوز حدوده معه في العمل، وفي حال حدوث أمر كهذا فإنه يصبح شخص أكثر شراسة في الدفاع عن نفسه.

يعيش برج السرطان في الجانب المهني ويطمح من أجل الاستقرار المادي، لذا فهو شخصية غير مبذرة كما أنه يعمل على وضع خطط مالية مجدية للحفاظ على المال.

يعتبر مولود السرطان مدرس موهوب بفطرته، فهو يمتلك ميزة قوية تساعده في هذا الجانب، وهي تبسيط الأمور وتحليلها لأبسط صورة ممكنة.

يعمل السرطان في بيئة الفريق والعمل الجماعي بصورة ممتازة، وتناسبه هذه البيئة ويشعر بالألفة فيها.

تحب نساء السرطان وتبرع في مجال الأعمال المنزلية كالطبخ والديكور وكل ما يتعلق في المنازل والبيوت.

يبرع برج السرطان في العمل بمهن متعددة خاصة تلك المهن التي يتواصل فيها مع الناس أو تتضمن العمل الجماعي، ويجد فيها انسجام وألفة، كما أن له سمات ومميزات قوية جداً كموظف مفيد للعمل.

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