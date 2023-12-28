توقعات برج الثور 2024 من ماغي فرح: عام الازدهار والمغامرات العاطفية

كشفت ماغي فرح عن توقعات برج الثور 2024 على المستويات كافة، العاطفية والمالية والمهنية وكذلك الصحية، ليكون مواليد برج الثور أحد أكثر الأبراج المحظوظة للعام الميلادي الجديد. تعرفي معنا على توقعات ماغي فرح لعام 2024.

برج الثور 2024 مهنياً

وعن برج الثور 2024 قالت ماغي فرح في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام: "تثمر جهودك وتبتسم لك الأفلاك في يناير ومايو ويونيو وتحقق خلالهم المرتجى ستتوصل في نهاية شهر أبريل لتحقيق إنجاز كبير أو رغبة دفينة، تباشر في عمل أو مشروع أو علاقة مصيرية في حياتك يكون لديك فرص مهمة ويطلب منك الفلك الهدوء بعد شهري مايو ويوليو بسبب وجود بعض الكواكب السريعة في بعض الأماكن.. تتواصل مع فئات فاعلة وتتوصل لاتفاقيات مهمة.. يهدد الشهران الأخيران من العام 2024 بعراقيل ويكون لديك فرصة ممتازة أو عرض بين شهري أبريل ومايو. تتضاعف لقاءاتك واتصالاتك".

وأضافت: "يحمل لك أورانوس وجوبيتور في برجك تغييرات غير متوقعة ومفاجئة، أنت مقبل على سنة من الازدهار تدفعك إلى مرتبة أعلى اجتماعية ومهنية ومالية، تحصل على مركز إداري أو يتم تعيينك في مركز يدر عليك الأرباح تستفيد من مؤسسات تنتمي إليها أو من عقارات تشكل فرصة نادرة لك.. تبرع في مجال الجمال والتجميل والأزياء ويسطع نجمك على أثر عملية إبداعية تقدم عليها، تحظى بترقية معينة إذا كنت تعمل في مجال إداري".

وتابعت: "يمر بعض مواليد الثور بفترة هدم قبل البناء ويتركون مكاناً ربما للبدء في مكان جديد وكأنهم أمام ولادة جديدة تغير حياتهم يجب أن تركز في العام 2024 على علاقاتك الغنية والواسعة والتي تساهم في إبراز نجاحك تتكيف مع أوساط نافذة تساعدك في مهنتك ومشاريعك لكن يجب أن تكون منتبهاً من بعض الأوهام يكون الحظ المطلق إلى جانبك حتى تبني وتطور الأعمال وتتعلم من أشياء جديدة وتنتقل إلى مكان جديد وتغيير أساسي في حياتك".

توقعات برج الثور 2024 عاطفياً

وعن توقعات برج الثور 2024 عاطفيًا قالت ماغي فرح: "يحدث اللا متوقع وتنقلب الأمور مع انتقال كوكب الحب بالنسبة لك وهو كوكب بلوتون إلى برج الدلو تشير الأفلاك إلى نمط جديد في العلاقة الغرامية يجذبك شخص يوافق مزاجك. وربما تغامر كثيرًا في ملاقاته وسيجذبك أيضًا أشخاص نافذون لكن قد يتأخر الزواج. بعض مواليد الثور اختبروا الانفصال بسبب وجود كوكب أورانوس في برجهم وربما مروا في انتفاضة في السنوات الماضية".

وأضافت: "يكون العام المقبل أكثر تطلعاً وإذا كنت ميالاً إلى علاقات جديدة بين بداية السنة وشهر مايو فستشعر بالارتياح تجاه من تثق بصدقهم ابتداءً بين شهري يونيو وسبتمبر. رغم ذلك مطلوب منك التروّي واعتماد الحوار والنقاش الهادئ. الكثيرون من مواليد الثور يشكل لهم شهر أبريل مفترق طريق في حياتهم العاطفية ويكون لقاءً أو رحيلًا.. إذا كان فصل الربيع انطلاقة لجديد فيحمل فصل الصيف تطوراً مهماً للكثيرين".

وتابعت: "تفرض التغييرات نفسها حتى فصل الخريف وربما يكون لديك خبر صادم في أواخر السنة أحد مواليد الميزان يلعب دوراً في قضية شخصية وتتوصل إلى سلام مع أحد مواليد العقرب.. تُعجب بأحد مواليد الحوت ويكون لأحد مواليد الجدي تأثير على قرار يخصك".

برج الثور 2024 صحياً

وقالت ماغي فرح في توقعاتها لبرج الثور الصحية: "يجب أن تهتم بصحتك في هذه السنة التي تسجل خسوف في تاريخ 25 مارس وكسوف في 2 أكتوبر في منزلك السادس مما يعني في منزل الصحة. يطلب منك الفلك الانتباه والاهتمام لعافيتك وعدم الاستهتار إذا شعرت بأي وعكة. تعتمد في العام هذا على الطب البديل للعلاج وتكون أكثر ارتياحاً له هذه سنة مهمة جدًا في حياتك تثبت خلالها عزيمتك على النجاح والإرادة الصلبة بتحدي الأقدار".

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