انت الأن تتابع خبر الفازلين وزيت الزيتون قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صفاء الوجه وجماله يكون دليل على الصحة ولذلك تقوم السيدات بالمحافظة على نضارة وإشراقة بشرتها من خلال شراء مستحضرات تجميل للعناية بها، ولكن مع التعرض المستمر لأشعة الشمس تصبح البشرة داكنة وفي هذه الحالة نحتاج إلى تبييض وتوحيد لون الوجه ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة جبارة ستجعلك ملكة جمال فتابعونا.

وصفة زيت الزيتون والفازلين لتبييض وتصفية البشرة

هذه الوصفة تقوم بتبييض البشرة 3 درجات فوري ومع الاستخدام تزيل التجاعيد وتجعل البشرة صافية وأصغر سنا ويمكنك تحضيرها بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

بشر نصف ليمونة.

2 ملعقة زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة فازلين طبي.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها بشر الليمون مع زيت الزيتون ونقلب ثم يضاف الفازلين والنشا.

عندما نحصل على قوام كريمي نحفظ الخليط في عبوة جافة وقبل الذهاب للنوم ندهن منه على الوجه. ويمكنك وضعه على اليدين والقدمين وجميع الأماكن المراد تفتيحها مع التدليك لعدة دقائق حتى يتشربه الجلد. ويترك حتى الصباح بدون شطفه تكرر هذه الوصفة 3 أيام متواصلة وسوف تلاحظي جمال ونضارة بشرتك.

وصفة العسل والنشا مع الليمون من الوصفات الفعالة والتي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها في وقت قصير ويمكنك تحضيرها بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

2 ملعقة من الأرز المطحون.

ملعقة من الحليب.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج الأرز المطحون مع الحليب وعصير الليمون جيدا ثم يضاف العسل وعندما نحصل على قوام سهل الفرد. يوزع على البشرة بالكامل ويترك حتى يجف ثم يفرك بحركات دائرية ونغسل الوجه بالماء الفاتر. تكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا على الأقل لحين الحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة قشر البرتقال وزيت اللوز يحتوي قشر البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C وبالتالي يساهم في تبييض البشرة ويحميها من اثار الجذور الحرة تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير:

المكونات:

2 ملعقة من قشر البرتقال.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير: