توقعات برج الثور لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الثور هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الثور لشهر يونيو 2024

إنه شهر المال وتفعيل التحركات والإجراءات المالية فعطارد يتيح لك بعض المكاسب والأرباح وربما عمليات استثمار أو تعويض والبعض يلجأ لعملية بيع أو شراء عقار أو سيارة.

بتاريخ ٦ توقع ظهور بعض الفرص المالية وربما يولد مصدر أو مورد مالي جديد فالأرباح بانتظارك والظروف تدعم مكاسبك فأنت اي شجاعة كبيرة وتخوض بهذا الشهر مواضيع دقيقة مالية شخصية أو عائلية ولكن انتبه قليلاً من التسرّع أو التبعثر. قد تناقش مواضيع لها علاقة بأسفار أو تستقبل من غاب عنك من أفراد العائلة.

وفي منتصف الشهر تحب البقاء بمحيط آمن فحاجتك للاستقرار كبيرة، بعيداً عن أية مغامرات عاطفية لا تحقق لك هذا الاستقرار. الأمور العائلية جيدة جداً والبعض قد يرتب لزواج.

بالأسبوع الأخير من هذا الشهر يكتمل القمر ببرج الجدي وهذا يعني نتيجة لقضية قانونية أو بلورة اتفاق أو إنهاء لمرحلة دراسية للبعض أو لموضوع سفر كان معلقاً.

عموماً هذا شهر للأرباح والمكاسب ولم شمل عائلي يسعدك. قد يكون لقاء مع أخوة أو مقربين وأخيراً عليك الانتباه قليلاً لبعض التقلبات الصحية بسبب المريخ الموجود بضيافتك طوال الشهر.

شاهدي أيضاً: برج الثور والخيانة

شاهدي أيضاً: برج الثور والكذب