توقعات برج السرطان لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج السرطان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج السرطان لشهر يونيو 2024

تجتمع الكواكب بهذا الشهر ببيت الماضي مما يدفعك لتحدي نفسك أولاً بالتغلّب على بعض الأحزان وربما الأوهام.

قد تتباطأ الحركة منذ بداية الشهر وتشعر بالقليل من الجمود وربما تصيب أوضاعك بعض التأخيرات.

حاول ان تكون أكثر تحفظاً وتكتماً على مشاريعك وخططك القادمة فأنت بمرحلة إعادة النظر وتقييم أوضاعك وما آلت إليه. قد تتحرك أوضاع لها علاقة بالسفر اعتباراً من تاريخ 6 وربما تشير لتغييرات مكانية قادمة.

الأوضاع العاطفية قد توقعك ببعض التعقيدات وربما تتحفظ على علاقات أو مشاعر وتعيش بعض التناقضات فلا تسمح للآخرين باستهلاك طاقتك بهذه الفترة فقد تختبر علاقة صداقة بحياتك ويطرأ بعض المفاجآت أو تندم على ثقة وضعتها بأشخاص غير موثوقين.

تبدأ أمورك بالانتعاش بعد تراجع نفسي عانيت منه بتاريخ 17 وبانتقال الكواكب إلى بيتك الأول حيث تطل على فترة تعويضية تقوى فيها العلاقات والعواطف ويحيطك الحبيب بالكثير من الحنان فتشعر وكأنك تتعافى حتى من الناحية العائلية توقع حدث أو مناسبة سارّة تسعد قلبك.

بعد تاريخ 22، تتلقى عروض وتتحرر اجتماعياً وتدخل علاقات جديدة وربما تحصل على عمل جديد بمساعدة أحدهم وكذلك بهذه الفترة قد تحسم قضية خطوبة أو ارتباط.

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