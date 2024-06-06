توقعات برج الأسد لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الأسد هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الأسد لشهر يونيو 2024
استقبل هذا الشهر الصيفي وأنت ضاحك فهو شهر الأهداف الجديدة والصداقات والمعنويات العالية فالكواكب تدعمك وتمنحك القدرة على محاصرة أي مشكلة فتطرح أفكاراً مبدعة وحلولاً سريعة.
في النصف الأول من الشهر تنمو علاقات شخصية وصداقات جديدة في حياتك وتدخل وسط جديد عبر عمل أو سفر ولا يخلو الأمر من بعض الأرباح المالية بهذه الفترة. تتمتع بسحر عظيم وعواطف حارّة وقد تباشر بمشروعك الخاص أو عمل.
قد تتحول بهذه الفترة صداقة بحياتك إلى علاقة عاطفية ولكن لا شك أنك ببعض الأيام الأقل حظاً عليك الانضباط والالتزام بما يخصّ مواقعك وسمعتك. فلا تسمح لأحد بزجك في أي ورطة ربما تعاني من بعض المنافسات أو التحديات مع سلطة ما بحياتك فكن حذر والتزم الحدود.
اعتباراً من منتصف الشهر تبدأ مرحلة ضاغطة قليلاً وربما تضطر للتعامل مع قضايا ماضية أو علاقات وحتى بعض الذكريات بطريقة ما فتصبح أكثر ميلاً للعزلة وربما تصادفك بعض التأخيرات.
أما العلاقات العائلية في هذا الشهر تحتاج لرعاية واهتمام وفي الأسبوع الأخير قد تحسم قضية مهنية أو صحيّة في حياتك وربما تضطر لبعض المصاريف والنفقات الزائدة.
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