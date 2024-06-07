توقعات برج الميزان لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الميزان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الميزان لشهر يونيو 2024

حان الوقت للتخلص من قصص قديمة والنظر للقادم والمستقبل فكل شيء عالق اتركه يا عزيزي الميزان واذهب لاختياراتك الجديدة.

هذا الشهر يحمل لك الحوافز والدعم الفلكي والكواكب ستساعدك فدفع مصالحك للأمام فأنت على أبواب بدايات جديدة وعلى كافة الأصعدة فتستعيد الحيوية والتفاؤل وتستطيع جمع الناس حولك وإقناعهم بخططك ومشاريعك فيسهل عليك التواصل والتفاهم بأقل جهد.

وربما تذهب لسفر أو تنهي أوراق أو معاملات وتحصل على موافقات انتظرتها في السابق.

اعتباراً من تاريخ ٦ استعد لولادة شيء جديد بحياتك قد يتعلق بنجاح أو سفر أو حب وربما مكاسب.

حتى كوكب المريخ بتاريخ ٩ يحررك من الضغط ويتركك بسلام ليأخذك نحو حسم لعلاقات رسمية بحياتك وربما أوضاع مالية متعلقة بالآخرين ولكن قد تسود بعض النقاشات الساخنة المتعلقة بقسمة أموال أو ميراث أو شراكات مالية فكن حريص على إيجاد الحلول المرضية لكل الأطراف.

اعتباراً من تاريخ ١٧، تحتاج للتركيز على مهامك ومسؤولياتك فربما تحصل على موقع مهني جديد أو ترقية أو تتحمل مسؤولية جديدة عليك الاستعداد لها.

من المفيد الاهتمام والتركيز على كل ما تقوله وتفعله فأنت تحت الضوء وقد تواجه بعض التحديات من محيط كاره لنجاحك ولكن كوكب المشتري يعزز مواقعك ويمنحك خيراته رغم الضغوط والتغييرات القادمة.

عاطفياً تتمتع بسحر كبير وتنطلق نحو قرارات وخيارات عاطفية جديدة، قد تحسم موضوع ارتباط مرتبط بسفر ولكن في النصف الثاني من العام تبرد العواطف قليلاً وتهتم أكثر بجديدك وطموحك المهني حيث تغيب الرومانسية قليلاً عن الأجواء.

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