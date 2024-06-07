توقعات برج العقرب لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العقرب هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج العقرب لشهر يونيو 2024
تتنفس الصعداء بهذا الشهر وتهدأ الخواطر فالكواكب تمنحك التعويضات والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة وجديدة
القمر الجديد بيوم ٦ يدعوك لتصحيح مسار أو علاقة وربما يشير لبداية شراكة مالية أو تسوية وربما قرار نهائي بعلاقة رسمية بحياتك
بالنصف الأول من الشهر تحتاج لبعض الرعاية العاطفية وقد تزداد حساسيتك فالفترة تشير لغياب أو ابتعاد أو بعض البرود والفتور والبعض الآخر قد يدخل مصالحة ويحسم أمره. الأوضاع المالية جيدة عموماً وقد تلجأ لبعض المناورات لحماية وضع مالي قائم.
بالنصف الثاني من الشهر تنقلب الأجواء لمصلحتك ومواقع الكواكب تزيد من جاذبيتك فتقدم على تفعيل تحركاتك ومشاريعك وتسرع الخطى لتصل لأهدافك.
تأتيك أرباح غير متوقعة وتجد حلولاً لبعض التعقيدات المالية السابقة وربما تخوض استثماراً ناجحاً فالمال يأتيك من دعم أو تعاون أو شراكة
قد تنتقل لموقع جديد سكني أو عملي وتبدأ العمل على ترتيب أوضاعك ومصالحك. بنهايات الشهر تتوصل لاتفاق عائلي قد يتعلق بسفر وتغيير مكان إقامة.
فقط كوكب المريخ يحذرك صحياً وانفعالياً من تاريخ ٩ فقد يجعل مواقفك حدية ومتطرفة أو يدفعك للتسرع والتهور ببعض القرارات فكن منتبهاً وحذر من خلافات مع الشركاء بالأيام الأقل حظاً
تنطلق عاطفياً ابتداءً من تاريخ ١٧ حيث تنتعش المشاعر وتكثر فرص الحب واللقاءات الاجتماعية وربما تلتقي بمن تحب أو تفرح لأحداث وظروف تخص أحد الأولاد إذا كنت مرتبط.
الأجواء تدعمك وتشير لسفر أو ارتباطات وعلاقات خارجية بعيدة عن موقعك الجغرافي، وربما تتهيأ لك فرصة ارتباط رسمي بهذا الوقت.
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