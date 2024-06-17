توقعات برج الحوت لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحوت هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحوت لشهر يونيو 2024

تواجه بهذا الشهر بعض الضغوط الناتجة عن بعض الأوضاع العائلية والمنزلية، وقد تزعجك متاعب من المقرّبين، وتواجه حالات من التمرّد والاعتراض على مشاريع لك وربما خطط.

البعض من مواليد الحوت يتجهون بهذا الشهر إلى تغيير سكن أو إقامة أو ربما سفر أو موقع عملي جديد فعليك بالنصف الأول من هذا الشهر ان تتفادى الصراعات والخيبات، وتحاول إقناع الآخرين بوجهات نظرك بلين وهدوء فلا مجال لاستعراض القوى لكي لا تضطر لدفع ثمن كنت قد دفعته بالسابق.

تشغلك علاقات مع الأخوة، وربما عمليات شراء أو بيع عقار أو سيارة، وربما تنتقل لوضع وموقع جديد. تنفرج الأحوال اعتباراً من تاريخ ١٧، فقد تتاح لك فرص للتطوّر والتحسّن، وربما توقع على عقد جديد عاطفي أو مهني. تبدأ بعمليات إصلاح للعلاقات، وربما تدخل مصالحات مع العائلة بعد فترة من الصراعات المتعبة.

أمّا عاطفياً، فقد تتحسن الأوضاع من منتصف الشهر، وتنعم بأجواء عاطفية مرضية، وربما يعوّضك الحب عن المتاعب السابقة حتى أمورك العائلية تبدأ بالانفراج، ولكن من الضروري الانتباه من بعض الحوادث المفاجئة.

تلاقي تقدير على جهودك السابقة، وتنعم بأجواء دافئة حتى بالنسبة للمرتبطين، فقد تتحسن علاقاتهم مع الأولاد، وربما يفرحون لأحداث تخصّهم.

بالأسبوع الأخير قد تحسم موضوع متعلّق بسفر أو بعلاقة مع شخص بعيد عنك جغرافياً، وربما تختبر صداقة مهمة بحياتك.

أما مالياً، فقد تمر ببعض الفترات الخلافية مع إخوة أو أخوات، وربما أهل ولكن حاول الحفاظ على استقرار وسلامة علاقاتك.

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