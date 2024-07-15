توقعات ماغي فرح لبرج الحمل 2024: موعد مع جنى أرباح طائلة

أعلنت ماغي فرح توقعات برج الحمل 2024 وكشفت خبيرة الفلك عن الكثير من الأمور المتعلقة بكثير من الجوانب المهنية والصحية وغيرها لمواليد الحمل.. تعرفي معنا في السطور القادمة على أبرز توقعات ماغي فرح 2024.

توقعات ماغي فرح لعام 2024 تطمئن مواليد برج الحمل وتمنح لهم أمل جديد خصوصاً على الصعيد العاطفي، والذي سيكون مليئاً بالمغامرة والإثارة، كما أن مواليد برج الحمل سيخوضون مغامرات تجعلهم على ميعاد مع جني الأرباح والمكاسب غير المتوقعة.

برج الحمل على الصعيد المهني

وفي توقعاتها قالت ماغي فرح: "تبتسم لك الأفلاك ويعتبر عاماً جيداً في الإجمال ويحثك على العمل المتواصل لرسم طريق جديدة أمامك.. تتحرر من بعض القيود لأن عام 2024 يحمل لك جديداً وتغييرات حلمت بها. مع دخول كوكب جوبيتر إلى برج الثور ثم انتقاله إلى برج الجوزاء في 25 مايو يزودك بطاقة لإحراز الأرباح والنجاح وتبرز في مجال فني وفكري وترويج وإعلامي وثقافي كما في مجال علمي".

وأضافت: "يساعدك كوكب جوبيتر بين شهري يناير ومايو في مجال الترويج والسفر والعلاجات الخارجية، أنت موعود في شهر أبريل في نجاح وأرباح غير متوقعة وستنجح حيث يخفق الآخرون. يفرض عليك كوكب بلوتون التأني خاصةً مع عودته إلى برج الجدي في شهر سبتمبر ويستقر حتى أواخر نوفمبر، وبالتالي يجب أن تكون منتبهاً، مع انتقال كوكب جوبيتر إلى الجوزاء تتركز اهتماماتك أكثر على عمليات البيع والشراء تهتم بشركات تقنية وتوسع معرفتك وقد يجذبك الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من العام".

توقعات برج الحمل 2024 على الصعيد العاطفي

قالت ماغي فرح عن توقعات برج الحمل 2024 على المستوى العاطفي: "يكون النصف الثاني من العام أكثر وعداً لك فتبتسم لك الأفلاك وتحقق جاذبية قصوى في فصل الصيف ويكون لديك التزامات جديدة وقرارات مصيرية ابتداءً من شهر مايو، كما ستعود إلى لقاءات مع أحباء سابقين في فصل الخريف خاصًة أكتوبر ونوفمبر وتُنهي السنة مع شهر واعد جداً يحمل مفاجآت عاطفية وحب يُولد ربما فجأة".

وأضافت: يخشى من وقوعك في حب شخص مرتبط لا يستطيع التجاوب معك أو تضعف أنت أمام سلطته وقناعتك بقبول علاقة لن تستمر طويلاً. حاذر من تلاعب في عواطفك خاصًة بين شهري يناير وفبراير أو من منتصف شهر يونيو والأيام العشرة الأولى من شهر يوليو... تعرف مغامرة في الصيف تسبب لك الألم. حاذر من الوقوع ضحية خداع عاطفي في سبتمبر".

وتابعت: "إذا كنت والد أو والدة سيعرف أحد الأبناء زواجاً وتمر معه بتجربة خاصة جداً وتواكب أحداث ربما تكون مؤثرة. تنشأ علاقة مع أحد مواليد الميزان أو تندفع لأحد مواليد القوس وترتبط معه بعلاقة غير متوقعة ومفاجئة. تنسجم مع أحد مواليد الجوزاء. المستغرب ميلك لأحد مواليد العقرب الذي يُسعدك تحديه في بعض الأحيان ويجذبك غموضه وألاعيبه التي تجعلك سعيداً وتسبب لك القلق في آن واحد. أما مواليد الدلو فيكون لهم أثر كبير عليك سواء على الصعيد الاجتماعي أو المهني. تكون الفترة الأكثر صخباً على الصعيد العاطفي بين شهري أبريل وأغسطس".

توقعات برج الحمل 2024 للصحة

أما على صعيد الصحة فتوقعت ماغي فرح بعض الأمور لمواليد برج الحمل قائلة: "يراوح كوكب فينوس مكانه في الجوزاء ويطلب منك الحذر على الصعيد الصحي وعدم تعريض نفسك للإرهاق كما يعاكسك كوكب ساتورن ابتداءً من شهر أكتوبر لأن جوبيتور يكف عن حمايتك. أما إذا كنت تعاني من وعكة صحية فستجد العافية بين شهري أبريل ويوليو".

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