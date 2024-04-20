نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة الأحوال المدنية وخطوات تجديد الهوية الوطنية.. إليك تفاصيل الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المملكة العربية السعودية خدمة تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، بشروط محددة وخطوات واضحة تمكن المواطنين من إخراج صورة الأحوال المدنية وتجديدها في دقائق.

كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا

شروط صورة الأحوال المدنية يمكن لأي مواطن سعودي تجديد هويته الوطنية بسهولة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمنصة أبشر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكتروني الرسمي.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية الظاهرة أمامك.

ثم اختر خدمات الهوية الوطنية وستظهر أمامك كل التفاصيل الخاصة بتجديد هويتك مثل شروط الخدمة ومتطلبات تجديد الهوية.

قم بالضغط على كلمة تجديد الهوية الوطنية.

قم برفع صورة شخصية حديثة ولا بد أن تكون مطابقة للشروط القياسية، وعند رفع الصورة إلى المنصة سيتم التحقق إذا كانت مطابقة للشروط أم لا حتى تتمكن من استكمال الإجراءات.

حدد عنوان سكنك حتى يتم توصيل الهوية إليه.

قم بدفع رسوم توصيل الهوية عبر خدمة سداد للدفع الإلكتروني لتأكيد الإجراءات، وستحصل على رقم مرجعي يمكنك من خلاله مراجعة طلبك بصورة دورية.



شروط تجديد الهوية الوطنية



أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن الشروط التي يجب استيفائها حتى يتمكن المواطنون من تجديد هويتهم الوطنية كالآتي:

لا بد أن يكون المتقدم لتجديد الهوية الوطنية حاملًا للجنسية السعودية.

يجب أن يرفق المتقدم صورة شخصية حديثة له مع بياناته الصحيحة الكاملة عند التقدم لطلب تجديد الهوية.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 21 عامًا حتى يتمكن من تجديد الهوية.

يسمح للمتقدم بتجديد الهوية بعد مدة لا تقل عن 180 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية هويته الحالية.

لا بد أن يكون للمتقدم عنوان وطني داخل أراضي السعودية.

لا بد أن يقوم المتقدم بسداد كافة الغرامات التي علية بمختلف أنواعها حتى يتمكن من تجديد هويته الوطنية.

لا بد أن يكون للمتقدم حساب على منصة أبشر الرسمية ولا بد أن يكون الحساب نشط.



متطلبات استخراج صورة الأحوال المدنية



وضعت وزارة الداخلية السعودية عدة متطلبات يجب توافرها في صورة الأحوال المدنية حتى يتم قبول طلب تجديد الهوية، الشروط كالآتي:

لا بد أن تكون الصورة الشخصية ملونة وخلفيتها بيضاء، ولا يسمح بأي خلفية أخرى.

لا بد أن تكون الصورة الشخصية للمتقدم حديثة والتقطت في آخر ستة أشهر.

يجب أن تكون ملامح وجه المتقدم جميعها ظاهرة في الصورة.

لا بد ألا تضع النساء مساحيق التجميل عند التقاط تلك الصورة.

لا بد أن تكون الصورة صافية وواضحة خالية من أي تشويه أو تدنيس.

يجب أن ينظر المتقدم بشكل مستقيم عند التقاط الصورة دون أي انحناءات.

لا بد من تجنب التأثير الضوئي والتقاط الصورة بحرفية حتى لا تظهر العين الحمراء.