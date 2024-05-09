أحمد جودة - القاهرة - تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي الدورة 30 شهر يونيو 2024.. الموارد البشرية توضح الأسباب

أن راتب الضمان الاجتماعي المطور يعتبر من برامج الدعم المهمة والقوية في المملكة والتي تغطي فئة كبيرة جدا من المواطنين، وبعد أن حصل المواطنين المستحقين للراتب الضمان الاجتماعي على الدورة 29 في الأول من شهر مايو أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تأجيل صرف دفعة شهر يونيو وذلك لبعض الأسباب التي سنتعرف عليها معا اليوم في السطور القادمة فتابعونا.

راتب الضمان الاجتماعي المطور دورة 30



دعم الضمان الاجتماعي المطور هو عبارة عن دعم مادي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعدد كبير من الفئات المستحقة في المملكة العربية السعودية.



حيث يقدم الدعم المالي لعائل الأسرة فيحصل على 1330 ريال سعودي بينما يحصل التابع على 660 ريال سعودي كما يوجد ايضا دعم فواتير الكهرباء تصل إلى 70 ريال سعودي ودعم للغذاء بقيمة 84 ريال سعودي وفي حالة وجود أطفال يتم التقديم دعم ألبان قدره 46 ريال للطفل الواحد، أما في حالة وجود اطفال في سن الدراسة فيتم صرف حقيبة مدرسية متكاملة لكل طالب مع بداية كل عام دراسي.

تأخير صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الدورة 30





ان راتب الضمائر الاجتماعي المطور يتم صرف الدفع الخاصة به كل شهر في موعد محدد وهو الأول من كل شهر ميلادي ولكن الدفعة الثلاثون من الضمان الاجتماعي المطور والتي يتم صرفها في شهر يونيو تتوافق مع يوم السبت وهو يوم عطلة لذلك فلن يتم تبكير موعد الصرف كما أشيع ولكن يتم تأجيله إلى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.



حيث إنه يتم تبكير موعد الصرف فقط في حالة توافق موعد الصرف مع يوم الجمعة فيتم تبكيره إلى يوم الخميس ولكن إذا توافق مع يوم السبت يتم تأجيله إلى يوم الاحد.