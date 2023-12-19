« مسارك » يزود الشباب بالمهارات اللازمة للمنافسة على الفرص الوظيفية

الكامل والوافي ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت جمعية المرأة العمانية بالكامل والوافي برنامج “مسارك” للتطوير المهني في ولاية الكامل والوافي وبالتعاون مع مؤسسة صدى الشباب للاستثمار الاجتماعي وبرعاية الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ويأتي البرنامج في إطار جهود الجمعية نحو دعم الشباب الخريجين وتمكينهم لمواجهة تحديات سوق العمل حيث يعكس برنامج “مسارك” التزام الشركاء بدعم الشباب وتمكينهم، ويسهم في بناء مجتمع أقوى وأكثر استعداداً لتحديات الحياة المهنية من خلال تزويدهم بالمهارات الشخصية والمهنية اللازمة للمنافسة على الفرص الوظيفية في سوق العمل بالإضافة إلى الإعداد النفسي والعملي لمسارات ما بعد التخرج.

وتعد مرحلة التخرج من مؤسسات التعليم العالي مرحلة مفصلية في حياة الشباب اذ انها تنقل الطالب من مرحلة التعلم إلى المرحلة التطبيق المباشر والاعتماد على الذات حيث أن الانتقال إلى سوق العمل يتطلب مجموعة من المهارات التي تمكنه من المنافسة على الفرص الوظيفية ثم تطوير أداءه الوظيفي بما يتناسب مع المجال. كما أن أمام الخريج عدد من المسارات المستقبلية التي تتاح أمامه عند التخرج، بيد أن كل مسار منها يتطلب مهارات مختلفة يجب عليه أن يتقنها ويعد نفسه لها. وقد شكل البرنامج منصة تدريبية متكاملة غطت ستة محاور تدريبية، حيث قدم المدربون معلومات قيمة وتوجيهات عملية للشباب، مما أسهم في تحسين مهاراتهم الشخصية والمهنية. كما شمل البرنامج تدريبات فعّالة بمشاركة 60 شابًا وشابة مكنتهم من تطوير مهاراتهم وتحسين سيرهم الذاتية وفتح حسابات شخصية ناجحة على منصة LinkedIn.