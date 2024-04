سامسونج تقدم مجموعة من خدمات العملاء المبتكرة خلال رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 05:29 مساءً - قدّمت سامسونج مصر مجموعة من الخدمات المُختلفة خلال شهر رمضان الكريم، بهدف تلبية احتياجات العملاء وضمان رضاءهم.

خدمات سامسونج مصر التي تتناسب مع نشاطات العملاء خلال شهر رمضان

تتميز سامسونج مصر بتقديم خدمات مصممة خصيصًا لتتناسب مع نمط الحياة المختلف لعملائها خلال شهر رمضان، وقد تلقت الشركة العديد من التعليقات والآراء الإيجابية بخصوص هذه المبادرات والخدمات، التي تركز على راحة العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث تشير أغلب تلك الآراء إلى أن خدمات سامسونج في رمضان تعتبر من أفضل الخدمات المبتكرة، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز ر تجربة العملاء.توفر خدمة "من الباب للباب" Door to Door طلب إصلاح المنتجات من المنزل دون الحاجة لزيارة مركز الخدمة، حيث يقوم ممثل خدمة العملاء بإصلاح المنتج وإعادته إلى العميل بعد الانتهاء من الإصلاح حتى باب المنزل، مما يوفر وقتًا للعملاء ويقلل من الإزعاج والجهد المبذول، بينما تتيح خدمة "تقسيط الإصلاح" Repair Cost Installment للعملاء دفع تكاليف الإصلاح بالتقسيط، مما يخفف من عبء التكاليف المالية ويسمح بتعامل مالي أكثر مرونة، أما خدمة "الإصلاح في نفس اليوم" CE Product Repair on the Same Day فتم تصميمها خصيصًا لضمان الإصلاح للأجهزة المنزلية الاساسية مثل التلفزيونات والثلاجات في نفس اليوم ، لإدراك سامسونج أهمية هذه الأجهزة في تفاصيل الحياة اليومية للمستخدمين خلال شهر رمضان، ومن خلال مشاهدة برامجهم المفضلة وتخزين الطعام بدون مشكلات.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم سامسونج مصر خدمات إصلاح الهواتف المحمولة بكافة طرازاتها، ومنها بينها الهواتف التي تتمتع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تقدم خدمات دعم وزارة التربية والتعليم MoE على مدار السنة من خلال 3 عربات خدمة متنقلة، وتلبي تلك العربات احتياجات المناطق ذات الطلبات الموسمية أو الخاصة، وتقدم المساعدة للعملاء الذين لا يمكنهم زيارة مراكز الخدمة مباشرة، كما تقدم سامسونج مصر خدمة دعم الأجهزة اللوحية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تلتزم سامسونج مصر بتقديم أفضل خدمة للعملاء وتسعى لتجاوز توقعاتهم، من خلال تحديد أولوياتها بناءً على آراء العملاء والسعي نحو التميز في خدمة العملاء.