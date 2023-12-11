225 مشاركا فـي منافسات السباق الثاني للهجن بولاية أدم

أدم ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

بمشاركة 225 متنافسا من أبناء محافظة الداخلية أقيمت صباح أمس بمضمار السرية لسباقات الهجن بولاية أدم منافسات السباق الثاني للهجن، التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن بدعم من شركة أوكسيدنتال عمان وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية بحضور الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العُماني لسباقات الهجن . وتضمن السباق 10 أشواط خصصت منها 7 أشواط لفئة الحجائج أبكار وقعدان لمسافة 3 كم و 3 أشواط لفئة اللقايا أبكار وقعدان لمسافة 4 كم، وأسفرت نتيجة الشوط الأول للحجائج عن فوز بينونة لمالكها سالم بن مبارك الدرعي بالمركز الأول، وفي الشوط الثاني حقق المركز الأول الشهم لمالكه أحمد بن عبدالله الدرعي، أما في الشوط الثالث فحققت الشاهينية لمالكها سعيد بن احمد الجنيبي المركز الأول، وفي الشوط الرابع جاء في المركز الأول ضاري لمالكه أحمد بن عبدالله الدرعي، بينما فاز بالشوط الخامس غارة لمالكها سامي بن الحمدي الدرعي، وحصل على المركز الأول في الشوط السادس العالمي لمالكه ماجد بن علي الدرعي ونالت المركز الأول في الشوط السابع تكريم لمالكها محمد بن سيف الدرعي، أما في أشواط اللقايا ففاز بالشوط الأول رمز لمالكها الحمدي بن سالم الدرعي، وفي الشوط الثاني حصل على المركز الأول الشامخ لمالكه سعيد بن ناصر اللحيفي، بينما نال الشوط الثالث تنبيه لمالكها الحمدي بن سالم الحمدي .