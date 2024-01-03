نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة آخر تطورات صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد شبانة خلال برنامجه عبر قناة ETC، أن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي سيسافر إلى السويد خلال الأيام القليلة القادمة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بصفقة انضمام أبو علي إلى الأهلي.

تطورات صفقة انتقال أبو علي إلى الأهلي

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الصفقة قريبة من النادي الأهلي لكنها لم تُحسم رسميًا، وكان هناك فيديوهات منتشرة لخضوع اللاعب لجلسة تصوير، ولكن الفيديو يخص إبراهيم عبدالحكم لاعب شباب الأهلي".

وأضاف: "الأهلي وافق على إعارة أحمد عبدالقادر لأي نادٍ خارج مصر، ومارسيل كولر يرى أنه لاعب جيد، ويحتاج للخروج للإعارة فقط".

وأكمل: "الأهلي أيضا قريب من حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد في شهر يناير الجاري، مقابل رحيل صلاح محسن وبعض اللاعبين الشباب".

وزاد: "إدارة المصري أعلنت موافقتها على رحيل مروان حمدي للنادي الأهلي، وهو ما كشف عنه ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة، خصوصا بعد أزمة اللاعب مع جماهير المصري، ولا يمكن مطلقًا أن يتم بيعه مقابل 30 مليون جنيه".

وأتم: "هل مروان حمدي سيكون مفيد للنادي الأهلي؟!، لكن البعض يقول أنه لا يجيد اللعب تحت الضغوط الجماهيرية، بينما ظهر بشكل جيد في صفوف سموحة، ولم ينجح مع المصري والزمالك أو منتخب مصر، وعدد أهدافه قليلة للغاية، لكنه من الوارد التعامل معه جيدا وتغير عقليته لأنه لاعب مهاري ويجيد التصويب من الخارج واللعب بالرأس بشكل جيد".