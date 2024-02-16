نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم قوي على اتحاد الكرة بسبب الصورة التذكارية مع حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الظهور السيء للصورة التذكارية، خلال تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

عبدالناصر زيدان ينتقد اتحاد الكرة

قال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه المذاع على "قناة الشمس"، إن الشكل الذي ظهر به المؤتمر في الصورة التذكارية غير جيد على الإطلاق.

وأضاف، أن هناك أشخاص كانوا غير مستعدين للتصوير ورغم ذلك ظهروا على منصة التقديم بجوار حسام حسن واتحاد الكرة.

وأكمل قائلًا أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني هو السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع الجمهور بسبب تشخيصه الخاطئ.

وواصل حديثه مشيرًا إلى أن بسبب هذا الأمر أدى لمطالبة حسام حسن، بعدم تواجد أبو العلا على رأس الجهاز الطبي بالمنتخب حتى هذه اللحظة.